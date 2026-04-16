資さんうどん、399円メニューが3種類に拡大　朝限定「かけおにセット」はかけうどん価格でおにぎり付き

うどんチェーン『資さんうどん』から、税込399円のお得な新メニューが登場する。2026年4月16日から売り出されるのは、「資たま丼」と「かけおにセット」。いったいどんなメニューなのか。

399円商品が全3つに 朝限定メニューも

福岡・北九州を中心に展開する『資さんうどん』は、名物「ごぼ天うどん」や「ぼた餅」などを含む100種類以上のメニューが揃い、長く愛されるうどんチェーン。

「毎日、資さんうどん店舗で丁寧に取るこだわりの出汁＆モチモチの麺をそのまま味わえる資さんうどんの代名詞『かけうどん』」（同社）はいつでも税込390円で楽しめる定番メニューだ。

今回は、「かけうどん」に加えて、399円商品が2つ登場する。

税込399円、お得メニューが新登場！

「資たま丼」は、「資さんこだわりの“丼出汁”に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品」（同社）。朝・昼・夜いつでも美味しく食べられそうだ。

「かけおにセット」は、「かけうどん」と「白おにぎり」がセットで提供される。こちらは朝限定で、通常の「かけうどん」の価格でおにぎりも食べられる超お得なメニューだ。

税込399円で食べられるのは、九州・山口エリアのみ。ワンコイン以下の価格で外食ができるのはうれしい。

税込399円メニュー一覧

■資たま丼 税込399円

資たま丼 税込399円

■【朝限定】かけおにセット 税込399円

【朝限定】かけおにセット 税込399円

■かけうどん 税込399円

かけうどん 税込399円

発売日：2026年4月16日

販売場所：『資うどん』一部店舗 ※税込399円での提供は九州・山口エリア店舗のみ（他店舗は要確認）

※朝定食を実施していない店舗では「かけおにセット」の提供なし

※「かけおにセット」の麺はそば・細めんに変更不可

※「かけおにセット」は持ち帰り不可

【画像】朝も昼も夜も399円！ 毎日でも通いたいお得メニュー一覧（4枚）