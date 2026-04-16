「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）

５年ぶりの投手専念出場となったドジャース・大谷翔平投手は６回２安打１失点で２勝目を挙げた。３年ぶりの２桁Ｋとなる毎回の１０奪三振をマークし、規定投球回にも到達。防御率０・５０でリーグトップに立ち、サイ・ヤング賞の最有力候補に躍り出た。

試合後、大谷は家族の話題を明かした。間もなく長女が１歳を迎えるが「ただただかわいいですし、今回も遠征に出れば会えないですし。すごく成長するスピードが速い。近くで見られない反面、なかなかいれないもどかしさはあります。フィールドと家庭は別で考えている。家に帰ればリラックスしたいなと思いますし、そこは切り離して」と明かした。

長女の存在で価値感や性格は変わったか？の問いに「僕がですか？僕は元々丸いです（笑）」と明かし報道陣は大爆笑。「これ以上、丸くなることはないかなと思います」と語り、「お茶のパッケージを見てパパと言う時もありますし、分かってるか分かってないか、ちょっと分からないですけど」と言う。

投手専念の出場には「ちょっとビックリしましたけど、チームとしてもいい戦略じゃないかなと思うので。死球が当たって、ピッチングに専念してほしいと言われたので、そこに専念しようかと」と語った大谷。立ち上がりから安定感は崩れず「イニング間が長く感じるので変な感じはしたが、しっかり集中して投げられた」という。

五回に１点を失うも、ギアを上げて１死二、三塁のピンチを切り抜けた。リンドーアに最速１６２キロを計測して左飛に打ち取り「点取られた後は力を入れましたけど、最後までリラックスして投げられた」と振り返った。

これで規定投球回に到達し、防御率０・５０でリーグトップに躍り出た。目標とするサイ・ヤング賞へ規定投球回を維持することが重要な要素にもなるが「６試合に１回投げるなら６イニング投げるのが最低限。ペース的には７回行けたかなと思ったんですが、三振が多かった分、もう１イニングいけなかった。そこは反省点かなと思います」と課題を口にしていた。