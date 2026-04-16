◇ナ・リーグ ドジャース―メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に「4番・左翼」で出場。攻守で先発の大谷翔平投手（31）を助けた。

まずは守備のビッグプレーで流れを自軍に引き寄せた。大谷翔平は2―0の5回1死一塁、6番・ベンジに左前への鋭い打球を許した。左翼手のT・ヘルナンデスはダッシュよく前進し、スライディングしながらワンバウンドで打球をキャッチ。立ち上がるとすぐさま二塁へと送球した。直接捕球と思い、一塁へと戻っていた一走・アルバレスはフォースアウトになり、記録上は「左ゴロ」となった。

大谷はフォースアウトを見届けると笑顔で右拳を握り、ガッツポーズを作った。このプレーの後、1死一塁から四球、二塁打で失点。仮にベンジの打球をT・ヘルナンデスが後逸していたり、送球の判断が遅れて塁上に走者がたまる状況となっていたら、失点は1で終わったか分からない場面だった。

好守備でチームを盛り上げると、次は「打」で魅せた。2―1の6回無死、代わったばかりのメッツ2番手・マイヤーズの93.5マイル（約150.4キロ）直球をフルスイング。打球は美しい弧を描き、右翼席へと着弾した。打球速度104.2マイル（約167.7キロ）、飛距離370フィート（約112.8メートル）、角度26度の4試合ぶり4号ソロ。ベンチ前でパヘスからヒマワリの種シャワーを浴び、歓喜のナインとハイタッチを交わすと満面の笑顔がはじけた。