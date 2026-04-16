「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第22節は17日（金）から19日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ大阪

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第20節でチャンピオンシップ進出を決めた東京GBは先週の第21節で連勝を収め、意気揚々と最終節に臨む。「ホームゲーム動員数12万人」を目標に掲げた今季はホームゲームに連日、多くの観客が詰めかけスタンドをチームカラーであるピンクに染め上げた。それは「有明コロシアム」で催される今節も変わらないだろう。もっともチームは21勝21敗の5位で、6位の広島THと勝敗数は全く一緒。さらに4位のWD名古屋とも2勝差であり、結果次第では順位の上下もありえるだけに、何位でチャンピオンシップに臨めるかにおいて大事な週末だ。対するサントリーは第21節でレギュラーシーズン優勝の可能性もあったが、一旦お預け。GAME1で勝利すれば、晴れて優勝となる。

■ジェイテクトSTINGS愛知 vs VC長野トライデンツ

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最終節をホームで戦うSTINGS愛知は、『愛知ダービー』となったWD名古屋との第21節で2試合連続フルセット勝ち。驚異の粘りからラリーに持ち込み、連続得点を奪って流れをものにする様子は圧巻だった。そのなかでもオポジットのステファン・ボワイエはしっかりとフィニッシャーの務めを果たし、連日20得点越え。総得点ランキングでも823点で、2位のドミトリー・ムセルスキー（サントリー／793点）をリードしている。勝利とともにトップスコアラーの座をつかんでみせるか。対照的にVC長野はサントリーとの第21節で2試合連続ストレート負け。苦しんだシーズンもいよいよ終幕を迎えるが、一つでも多くの白星をつかんで未来への糧としたい。

■広島サンダーズ vs 大阪ブルテオン

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第21節で連勝を収めた広島THは21勝21敗の6位だが、今節の結果次第では順位を押し上げることも可能。とはいえ大阪Ｂも36勝6敗の2位で1位のサントリーとは2勝差とレギュラーシーズン優勝の可能性を残しているだけに、この週末のとりわけGAME1は両チームの是が非とも勝利を欲する姿勢がぶつかりそう。広島THはリーグ2番目となるチーム全体のブロック決定本数（1セットあたり）2.35本が強みで、対する大阪Ｂはチーム全体のアタック決定率53.2％がリーグ1位。さらにミゲル・ロペスがアタック決定率54.2％でトップに君臨している。広島THが前衛ではばむか、大阪Ｂが撃ち抜くか、ネット上の攻防が見どころと言えそうだ。

■ウルフドッグス名古屋 vs 東レアローズ静岡

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第21節で一つでも勝利すればレギュラーシーズン4位が確定したWD名古屋だったが、2試合連続でフルセットをものにできず最終節に持ち越している。東レ静岡にはこれまでの4試合で負けなしだが、この終盤戦では相手も山田大貴や重藤トビアス赳ら若手アタッカーたちが躍動しており、脅威といえる存在に。もっともWD名古屋には彼らと早稲田大学の同卒である先輩の宮浦健人や後輩の水町泰杜が並んでいる。かつてはともに戦ったメンバーがここではネットを挟んで対戦する様子に胸を熱くするファンもきっと少なくないはず。なおWD名古屋は水町がサーブ効果率15.1％、ノルベルト・フベルがブロック決定本数（1セットあたり）0.67本でともにリーグトップ。個人成績の行方にも注目だ。

■日本製鉄堺ブレイザーズ vs ヴォレアス北海道

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1年前のレギュラーシーズン最終節とまったく同じ対戦カードが再び。そのときはヴォレアスがホームで2試合ともフルセット勝ちを収めていた。今年は日鉄堺BZがホームでサポーターたちへ白星を届けるべくコートに立つ。注目は両チームのリベロで、サーブレシーブ成功率においてヴォレアスの外崎航平が53.6％でリーグトップ、日鉄堺BZの森愛樹が52.6％で2位につけている。最後に引き離すか、最後にまくるか。1本のサーブレシーブが運命をわけそう。なお日鉄堺BZは髙野直哉や堀江友裕ら長年チームを支えた面々が今季かぎりで引退、またヴォレアスもチームをトップカテゴリーへと押し上げてきた張育陞の退団が決まっており、様々な思いが交錯する2日間となりそうだ。

■SVリーグ男子第22節 試合日程・放送情報・配信情報

東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ大阪

▼日時

GAME1：4月17日（金）19時05分～

GAME2：4月18日（土）14時05分～

▼会場

有明コロシアム

▼放送

フジテレビNEXT

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

ジェイテクトSTINGS愛知 vs VC長野トライデンツ

▼日時

GAME1：4月18日（土）14時05分～

GAME2：4月19日（日）14時05分～

▼会場

岡崎中央総合公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

広島サンダーズ vs 大阪ブルテオン

▼日時

GAME1：4月18日（土）14時05分～

GAME2：4月19日（日）13時05分～

▼会場

エフピコアリーナふくやま

▼放送

GAME1：J SPORTS 4

GAME2：なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

ウルフドッグス名古屋 vs 東レアローズ静岡

▼日時

GAME1：4月18日（土）14時35分～

GAME2：4月19日（日）13時35分～

▼会場

エントリオ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

日本製鉄堺ブレイザーズ vs ヴォレアス北海道

▼日時

GAME1：4月18日（土）15時05分～

GAME2：4月19日（日）13時05分～

▼会場

日本製鉄堺体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド