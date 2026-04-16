映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』より、予告編と場面写真が届けられた。誕生から85年以上、世代を超えて愛されてきたトムとジェリーが、今度は時空を超えた大冒険に挑む。

本作は、シリーズ初となる全編フルCGアニメーション作品だ。舞台となるのは、神秘的な“羅針盤巡回展”が開かれているニューヨークの夜の博物館。いつものように追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリーは、展示の目玉である古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまう。すると、魔法の力で出現したワープルームに吸い込まれ、数千年前の異世界“黄金の都”へと飛ばされてしまう。

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たどり着いた先で待っていたのは、さらにとんでもない展開だった。なんとトムが、住民たちから伝説の“ネコ神様”として崇められることに。お調子者のトムはムーンウォークやダンスまで披露して得意満面だが、その様子を見つめるジェリーの納得いかない表情がなんとも可愛い。いつものドタバタをそのまま異世界に持ち込んだような導入から、シリーズらしさは全開だ。

© 2025 Warner Bros. (F.E.). All Rights Reserved. © 2025 Warner Bros. (F.E.). All Rights Reserved.

しかし、のんきに騒いでばかりもいられない。羅針盤の力で世界征服を企む悪の天才発明家・ラット魔王が動き出し、黄金の都に危機が迫る。不死鳥仙人、その相棒フィーニー、京劇の役者ジェイド、不死鳥仙人の弟子である守護獣チームのザンダー、ソニー、テンテンらも加わり、トムとジェリーは彼らと力を合わせて“星の羅針盤”を守る大冒険へ踏み出す。

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ケンカばかりのふたりが“まさかの一時休戦”に？現実世界でも異世界でも追いかけっこは相変わらずだが、黄金の都で出会った仲間たちの助言もあり、今回は世界を救うために手を組むことになるようだ。“ケンカするほど世界を救う”というキャッチーな方向へ物語が進んでいくのも、本作ならではの魅力になりそうだ。

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場面写真では、初のフル3DCGで描かれたトムとジェリーの表情がかなり豊かだ。勝利を確信してニヤリと笑うジェリー、ジェイドに一目惚れして目がハートになるトム、羅針盤を手に落下するスリリングな瞬間など、コミカルさと冒険感がしっかり共存している。博物館や黄金の都を所狭しと駆け回る映像も見どころとなりそうだ。

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『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』は2026年5月29日日本公開。