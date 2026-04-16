『あかね噺』を永瀬アンナ、高橋李依、塩野瑛久が徹底解説！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ『あかね噺』放送直前！座談会』を放送開始当日の４月４日（土）に独占無料生放送した。
『あかね噺』は、落語家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が、父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の本格落語ものがたり。
TVアニメ開幕直前に放送された本番組には、永瀬アンナ（桜咲朱音役）、高橋李依（高良木ひかる役）、塩野瑛久（阿良川魁生役）が生出演し、物語やキャラクターの魅力を徹底解説。制作の裏話やキャスト同士のトーク企画なども飛び出した。
作品の世界観に合わせ、出囃子とともに登場した３人。最初のコーナーでは、『あかね噺』の魅力を“アツい３つのポイント”に絞って紹介。“キャラクターがアツすぎる”という魅力が挙げられると、主人公・朱音について永瀬が「猪突猛進という言葉が似合う、とにかくまっすぐな性格」「ジャンプらしさをすごく感じられるキャラクター」と語り、高橋も「ヒロインではなく“主人公”としての生き様がピッタリ」と表現し、そのキャラクター性を絶賛。
また塩野は、原作・末永裕樹先生談だという制作秘話を披露。「朱音というキャラクターが先に生まれて、そこから落語というテーマが後付けされたらしい」と明かし、永瀬と高橋からは「えっ！そうなんだ!?」「朱音ちゃんが先に生まれるとかあるんですね！」と驚きの声が飛び交った。
続いて語られたのは、“落語”そのものの魅力。永瀬は「落語の最後を締めくくる“サゲ”（オチ）の気持ちよさにハマった」と語り、高橋も「むしろその“サゲ”を聞くために落語を聞いてるっていうのもあるくらい」と共感。そんななか塩野は「落語って“粋”ですよね」とコメントし、「一見敷居が高く感じるけど、『あかね噺』を見た後だと全然違う楽しみ方ができる」と作品を通じて広がる魅力に言及。さらに「日本人のDNAって多分“粋”が好きだと思うんです。粋好きな人はみんなこの作品が好きだと思います」と語り、作品の持つ“粋”な魅力を力強くアピール。
そして３つ目の魅力として紹介されたのは、制作陣の徹底したこだわり。寄席でのロケハンや落語家の動きをあらゆる角度から撮影した資料を参考に作画した羽織を脱ぐシーン、さらに寄席文字をプロが新規制作するなど、細部までリアルを追求した制作体制が語られ、高橋は「完全にその場の空気を閉じ込めている」、塩野も「本当にリアル。映像を見たとき身が震えました」と絶賛。永瀬も「制作現場では０.何秒単位で所作を調整しているらしい」と語り、落語という芸能をアニメとしてどう魅せるかに徹底的に向き合った制作陣の姿勢を讃えた。
さらにキャスト陣も約１年にわたり落語の稽古に励んだことを明かし、永瀬は「ゼロから教えてもらった経験がアフレコに活きている」とコメント。高橋も「初歩の段階から難しくて、登場人物たちのすごさを実感した」と振り返るなど、作品のリアリティを支える裏側が明かされた。
また番組では、キャスト同士が互いに質問を投げかける「ぶっちゃけ質問会」も実施。まず、塩野からの「１週間のうちにいくつもアフレコをこなすなかで、どうやって役を切り替えている？」という質問では、高橋が「キャラによって台本の見方を変えたり、このキャラの時はこの飲み物を飲むとか、この靴を履くとか、役によってアイテムを変えて気持ちを切り替えている」と独自のルーティンを披露したり、永瀬が「アフレコ後に、絶対にお手洗いに行ってから次の現場に行く。全部水に流す感覚で一度リセットしている」と語ったりと、それぞれのアプローチが明かされる。
さらに高橋から塩野へは、「俳優やモデルの仕事もある中で、毎週メインキャストが揃う本編のアフレコに参加しているのがすごい」と驚きの声が上がり、「その中で刺激を受けた、ここ盗みたいと思ったことは？」と質問が。これに塩野は「もちろんあります！」と即答。「皆さんと一緒にアフレコをしたかったし、直接お芝居を見て学びたかった」と語り、「落語の稽古でもなるべく残って皆さんの落語を聞いていた」とアフレコを振り返った。さらに「低音で無理なく響く声に憧れる」と率直な思いも明かし、「俳優としても学ぶことが多かった」と語るなど、その真摯な姿勢と作品に向き合う覚悟をにじませた。
そして番組の最後には視聴者へメッセージも。塩野は「落語を知らない方でも楽しめる作品です」と語り、高橋は「オーディションの段階から本気度が伝わってきた」「いち作品のファンとして、『あかね噺』をこの人たちになら託せるって思った」と制作陣の熱量に改めて言及。永瀬も「１話がひとつの作品のような完成度」と語りつつ、「それぞれが真面目に、それぞれの役と向き合って、全力で取り組んでおります。最後までどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。
なお、本番組は放送後も無料で楽しめる。
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会
『あかね噺』は、落語家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が、父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の本格落語ものがたり。
作品の世界観に合わせ、出囃子とともに登場した３人。最初のコーナーでは、『あかね噺』の魅力を“アツい３つのポイント”に絞って紹介。“キャラクターがアツすぎる”という魅力が挙げられると、主人公・朱音について永瀬が「猪突猛進という言葉が似合う、とにかくまっすぐな性格」「ジャンプらしさをすごく感じられるキャラクター」と語り、高橋も「ヒロインではなく“主人公”としての生き様がピッタリ」と表現し、そのキャラクター性を絶賛。
また塩野は、原作・末永裕樹先生談だという制作秘話を披露。「朱音というキャラクターが先に生まれて、そこから落語というテーマが後付けされたらしい」と明かし、永瀬と高橋からは「えっ！そうなんだ!?」「朱音ちゃんが先に生まれるとかあるんですね！」と驚きの声が飛び交った。
続いて語られたのは、“落語”そのものの魅力。永瀬は「落語の最後を締めくくる“サゲ”（オチ）の気持ちよさにハマった」と語り、高橋も「むしろその“サゲ”を聞くために落語を聞いてるっていうのもあるくらい」と共感。そんななか塩野は「落語って“粋”ですよね」とコメントし、「一見敷居が高く感じるけど、『あかね噺』を見た後だと全然違う楽しみ方ができる」と作品を通じて広がる魅力に言及。さらに「日本人のDNAって多分“粋”が好きだと思うんです。粋好きな人はみんなこの作品が好きだと思います」と語り、作品の持つ“粋”な魅力を力強くアピール。
そして３つ目の魅力として紹介されたのは、制作陣の徹底したこだわり。寄席でのロケハンや落語家の動きをあらゆる角度から撮影した資料を参考に作画した羽織を脱ぐシーン、さらに寄席文字をプロが新規制作するなど、細部までリアルを追求した制作体制が語られ、高橋は「完全にその場の空気を閉じ込めている」、塩野も「本当にリアル。映像を見たとき身が震えました」と絶賛。永瀬も「制作現場では０.何秒単位で所作を調整しているらしい」と語り、落語という芸能をアニメとしてどう魅せるかに徹底的に向き合った制作陣の姿勢を讃えた。
さらにキャスト陣も約１年にわたり落語の稽古に励んだことを明かし、永瀬は「ゼロから教えてもらった経験がアフレコに活きている」とコメント。高橋も「初歩の段階から難しくて、登場人物たちのすごさを実感した」と振り返るなど、作品のリアリティを支える裏側が明かされた。
また番組では、キャスト同士が互いに質問を投げかける「ぶっちゃけ質問会」も実施。まず、塩野からの「１週間のうちにいくつもアフレコをこなすなかで、どうやって役を切り替えている？」という質問では、高橋が「キャラによって台本の見方を変えたり、このキャラの時はこの飲み物を飲むとか、この靴を履くとか、役によってアイテムを変えて気持ちを切り替えている」と独自のルーティンを披露したり、永瀬が「アフレコ後に、絶対にお手洗いに行ってから次の現場に行く。全部水に流す感覚で一度リセットしている」と語ったりと、それぞれのアプローチが明かされる。
さらに高橋から塩野へは、「俳優やモデルの仕事もある中で、毎週メインキャストが揃う本編のアフレコに参加しているのがすごい」と驚きの声が上がり、「その中で刺激を受けた、ここ盗みたいと思ったことは？」と質問が。これに塩野は「もちろんあります！」と即答。「皆さんと一緒にアフレコをしたかったし、直接お芝居を見て学びたかった」と語り、「落語の稽古でもなるべく残って皆さんの落語を聞いていた」とアフレコを振り返った。さらに「低音で無理なく響く声に憧れる」と率直な思いも明かし、「俳優としても学ぶことが多かった」と語るなど、その真摯な姿勢と作品に向き合う覚悟をにじませた。
そして番組の最後には視聴者へメッセージも。塩野は「落語を知らない方でも楽しめる作品です」と語り、高橋は「オーディションの段階から本気度が伝わってきた」「いち作品のファンとして、『あかね噺』をこの人たちになら託せるって思った」と制作陣の熱量に改めて言及。永瀬も「１話がひとつの作品のような完成度」と語りつつ、「それぞれが真面目に、それぞれの役と向き合って、全力で取り組んでおります。最後までどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。
なお、本番組は放送後も無料で楽しめる。
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会