登山家・野口健、春らんまんな自宅ガーデニングを披露「庭のモッコウバラとコデマリが満開!!!」 約5年かけて庭づくり
登山家の野口健氏が、16日までに自身のインスタグラムを更新。庭に“春の花”が咲き乱れる華やかな自宅ショットを公開した。
【動画・写真】「庭のモッコウバラとコデマリが満開!!!」約5年かけて整備した“春らんまん”な自宅ガーデニング
野口氏は「3日振りに北海道から戻ってきたら庭のモッコウバラとコデマリが満開!!!」と、動画や写真を添えて報告。「釧路ではダウンジャケットを着ていましたが、千葉に戻ってきたら初夏。日本は長いんだと、改めて実感!!!」とつづった。
また、近年の春はヒマラヤ遠征に身を置いていたことが多かったため、別の投稿では「今年は久々に日本で春の移り変わりを庭で感じています」と、ガーデニングを始めて4、5年かけて少しずつ彩りを増やしてきた庭の成長を喜んだ。一方で、山梨の古民家では鹿や猪、さらには熊まで現れるという自然環境との違いにも言及。現在は「屋根裏に住み着いているハクビシン」が「夜中にカタカタとうるさい」と、悩みをユーモラスに明かしつつも、丹精込めた庭が生き生きと輝く姿を披露した。
コメント欄には「素敵なお庭」「とっても綺麗」「美しい」「すごい！イキイキしてる」などの声が寄せられている。
【動画・写真】「庭のモッコウバラとコデマリが満開!!!」約5年かけて整備した“春らんまん”な自宅ガーデニング
野口氏は「3日振りに北海道から戻ってきたら庭のモッコウバラとコデマリが満開!!!」と、動画や写真を添えて報告。「釧路ではダウンジャケットを着ていましたが、千葉に戻ってきたら初夏。日本は長いんだと、改めて実感!!!」とつづった。
また、近年の春はヒマラヤ遠征に身を置いていたことが多かったため、別の投稿では「今年は久々に日本で春の移り変わりを庭で感じています」と、ガーデニングを始めて4、5年かけて少しずつ彩りを増やしてきた庭の成長を喜んだ。一方で、山梨の古民家では鹿や猪、さらには熊まで現れるという自然環境との違いにも言及。現在は「屋根裏に住み着いているハクビシン」が「夜中にカタカタとうるさい」と、悩みをユーモラスに明かしつつも、丹精込めた庭が生き生きと輝く姿を披露した。
コメント欄には「素敵なお庭」「とっても綺麗」「美しい」「すごい！イキイキしてる」などの声が寄せられている。