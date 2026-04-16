TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送された。コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に登場した。

ナダルは吉本興業東京本社から千葉県酒々井町の山奥に搬送され、プレハブ小屋に“監禁”された。「身代わりジェスチャークイズ」に挑戦。ルールは、クイズを身代わり解答してくれる人物を電話で探し、正解してもらうこと。ナダルが出た問題を無音でジェスチャーのみで伝え、身代わり解答者に正解してもらう必要がある。

最初に呼ぶことに成功したのは、ちょんまげラーメンのきむだったが、不正解。その後、ウエストランド河本太を呼ぶことに成功。クイズにも正解し、脱出かと思いきや、扉が開いたのはわずか10センチ。ナダルは「意味分からんことすなー！」と激怒。数秒後「はぁ？ 頭おかしいんか、お前ら！」と絶叫。さらに「最初から全部言え！」「何センチで出れんねん！」「俺はどうしたらええんや」「夜やー！」と大声を張り上げた。そしてナダル企画は翌週に持ち越された。

Xでは「結局ナダルだけ監禁なのかーこれはひどいなーでも面白いわ」「身代わりジェスチャークイズ オモロすぎるやろ笑笑 ナダル頑張れ」「ナダルさんやからギリかわいそうじゃないし来週も楽しみと思えるから、唯一無二の芸人さんやと思ってる」「ナダルも番組の状況理解しつつ ほんまにイラついてんのと合わさって 一人突っ込み芸に全力やな 神がかっておもろいわ」などと書き込まれていた。