山下智久、KEY TO LIT岩崎大昇が歌唱する劇中歌を作詞 “熱いハグ”交わすメイキング写真＆楽曲本編映像解禁【正直不動産】

山下智久、KEY TO LIT岩崎大昇が歌唱する劇中歌を作詞 “熱いハグ”交わすメイキング写真＆楽曲本編映像解禁【正直不動産】