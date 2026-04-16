山下智久、KEY TO LIT岩崎大昇が歌唱する劇中歌を作詞 “熱いハグ”交わすメイキング写真＆楽曲本編映像解禁【正直不動産】
【モデルプレス＝2026/04/16】山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）が劇中で歌い上げる「優しい世界」の本編映像とメイキングを収めた特別映像が解禁された。
【写真】STARTOアイドル、山下智久作詞の劇中歌を熱唱
福原遥演じる月下の青春の1ページにも刻まれている本楽曲は、山下が独立前の事務所の後輩にあたる岩崎に「プレゼントしたい」という想いから詞を提供した。「正直不動産」らしいまっすぐなメッセージが印象的で、その完成度の高さに製作陣も感服したという。本楽曲は岩崎演じるヒロトが高校時代に書いた曲という設定のため、山下は、「高校生が歌うようなまっすぐな歌を書いてほしいと言われたので、自分も学生時代を思い出しながら、ピュアな気持ちで書かせていただきました」と、制作の裏側を明かしている。
映像内では、同級生・月下（福原）の前で路上ライブを行い「優しい世界」を披露するヒロトの姿が描かれる。本楽曲は学生時代の月下の背中を押した重要な1曲でもあり、ヒロトの弾き語りに目を潤ませながら笑顔で聴き入る月下の姿が印象的だ。さらに、ギター練習に挑む岩崎のメイキング映像も収録されており、役作りに真摯に向き合う姿が伺える。
岩崎は撮影を振り返り、「ギターを弾き語るシーンが撮影スケジュールの最初にまとまっていて、その山を乗り越えて、最後に山下くんと会うという…すごく乗り越えた感がありました」とコメント。また、本作で初共演を果たした山下との思い出については、「最初に会ったときに握手をして、『よろしく！』と声をかけていただきました」と明かし、「先輩である山下くんと共演できたことがうれしかったです」と語っている。さらに、先輩・山下と笑顔で熱いハグを交わすメイキング写真も解禁された。
映像にはそのほか、風にあおられたヒロトのギターが永瀬の元へ渡り、なぜか永瀬がギターを弾いている印象的なシーンや、映画で描かれる不動産問題の1つ「定期借家契約」を理由に立ち退きを宣告されているヒロトのアパートを月下が訪れる場面など、本編の気になるカットも収められている。
シーズン2、そしてスペシャルドラマを経て映画化された本作について岩崎は、「夢や葛藤が描かれていて、心に刺さるハートウォーミングな作品でありながら、コメディとしても楽しめる作品」とコメント。なかでも、「ギター、ライブシーン、歌っているシーンは特に見どころ」と語り、「練習時間をかけて臨んだので、すごくいいシーンになったと思います」と手応えを明かした。
2022年4月のドラマ放送開始から反響を呼び、2024年1月のスペシャルドラマとシーズン2、さらに2025年2月のスピンオフ・スペシャルドラマと、働く人々に活力を与える痛快ビジネスコメディとして話題を集めてきた『正直不動産』が、“3度目の正直”として映画化。わがままな顧客や一癖ある資産家、次々と起こる不動産トラブル、そして宿敵との攻防に、嘘をつけない“正直営業”で立ち向かう主人公・永瀬財地（山下）の活躍が、ついにスクリーンで描かれる。（modelpress編集部）
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◆岩崎大昇、山下智久作詞曲「優しい世界」熱唱
福原遥演じる月下の青春の1ページにも刻まれている本楽曲は、山下が独立前の事務所の後輩にあたる岩崎に「プレゼントしたい」という想いから詞を提供した。「正直不動産」らしいまっすぐなメッセージが印象的で、その完成度の高さに製作陣も感服したという。本楽曲は岩崎演じるヒロトが高校時代に書いた曲という設定のため、山下は、「高校生が歌うようなまっすぐな歌を書いてほしいと言われたので、自分も学生時代を思い出しながら、ピュアな気持ちで書かせていただきました」と、制作の裏側を明かしている。
岩崎は撮影を振り返り、「ギターを弾き語るシーンが撮影スケジュールの最初にまとまっていて、その山を乗り越えて、最後に山下くんと会うという…すごく乗り越えた感がありました」とコメント。また、本作で初共演を果たした山下との思い出については、「最初に会ったときに握手をして、『よろしく！』と声をかけていただきました」と明かし、「先輩である山下くんと共演できたことがうれしかったです」と語っている。さらに、先輩・山下と笑顔で熱いハグを交わすメイキング写真も解禁された。
映像にはそのほか、風にあおられたヒロトのギターが永瀬の元へ渡り、なぜか永瀬がギターを弾いている印象的なシーンや、映画で描かれる不動産問題の1つ「定期借家契約」を理由に立ち退きを宣告されているヒロトのアパートを月下が訪れる場面など、本編の気になるカットも収められている。
シーズン2、そしてスペシャルドラマを経て映画化された本作について岩崎は、「夢や葛藤が描かれていて、心に刺さるハートウォーミングな作品でありながら、コメディとしても楽しめる作品」とコメント。なかでも、「ギター、ライブシーン、歌っているシーンは特に見どころ」と語り、「練習時間をかけて臨んだので、すごくいいシーンになったと思います」と手応えを明かした。
◆山下智久主演映画「正直不動産」
2022年4月のドラマ放送開始から反響を呼び、2024年1月のスペシャルドラマとシーズン2、さらに2025年2月のスピンオフ・スペシャルドラマと、働く人々に活力を与える痛快ビジネスコメディとして話題を集めてきた『正直不動産』が、“3度目の正直”として映画化。わがままな顧客や一癖ある資産家、次々と起こる不動産トラブル、そして宿敵との攻防に、嘘をつけない“正直営業”で立ち向かう主人公・永瀬財地（山下）の活躍が、ついにスクリーンで描かれる。（modelpress編集部）
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