【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売 価格： パッケージ版 7,128円 ダウンロード版 7,100円

任天堂は、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」を4月16日に発売する。価格はパッケージ版が7,128円、ダウンロード版が7,100円。Nintendo Switch 2でも遊べるほか、「ニンテンドーカタログチケット」の対象タイトルとなっている。

本作は、シミュレーションゲーム「トモダチコレクション」シリーズ13年ぶりの新作。本作の舞台は海に浮かぶ小さな島で、島には「Mii（ミー）」と呼ばれる似顔絵キャラクターたちが暮らしている。本作では、プレーヤーはMiiを作成し、Miiたちの自由気ままなの生活を島の管理人として見守る。

なお、セーブデータや島は、本体に登録されているユーザーごとに分かれて作成される。Switchに他のユーザーを登録している場合、セーブデータは共有されない。また、Miiは最大70人まで登録できる。

【トモダチコレクション わくわく生活 紹介映像】

序盤を遊べる「はじめてのわくわく体験版」も配信中。体験版では最大3人のMiiを作れる。体験版のセーブデータは製品版に引き継ぐことができる。体験版を最後まで遊んだ人には「なりきりハムスターセット」が、6色のうちランダムで1色もらえる。

「なりきりハムスターセット」イメージ ※「なりきりハムスターセット」は製品版でも入手できる

新たな顔パーツや「フェイスペイント」でMiiを作成

本作の登場人物は、プレーヤーが作る似顔絵キャラクター「Mii」。その顔パーツは、顔の輪郭、髪型、目、耳の形など、本作オリジナルのパーツも含め、さまざまなものが用意されている。

「フェイスペイント」の機能を使えばMiiの顔に自由に描き足すこともできる。

おでこに点線を描いて……

ぬいぐるみの縫い目を表現

住人たちの人間関係

島にやってきた住人たちは、最初はお互い「他人」同士。知り合いになるにはきっかけが必要となる。島の管理人であるプレーヤーが住人をつまんで、別の住人のところへ持っていくと2人が「顔見知り」になるきっかけを作ることができる。

島にやってきた住人たちは、最初はお互い「他人」同士

住人をつまんで……

他の住人のところへ持っていくと、2人を会わせることができる

するとお互いに自己紹介を始め……

2人が顔見知りになる

一度知り合った住人たちは自然と交流を深めていくが、ときにはプレーヤーに大切な相談を持ちかけてくることもある。住人の背中を押すかどうかはプレーヤー次第。応援してあげるときは、「どんな話題で仲良くなるか」、「どこで告白をするか」などアドバイスをしよう。

友達になったり、恋をしたりするだけでなく、住人たちが同じ家で一緒に暮らし始めることもある。この家では最大8人まで一緒に暮らせる。住人たちの、共同生活ならではの一面も垣間見ることができる。

Miiをよりその人らしくする「プチ個性」

食べ方、立ち方、歩き方など、住人の立ち振る舞いに特徴を持たせられる「プチ個性」。管理人であるプレーヤーが、住人にプレゼントできる。

キザな立ち方のあの先輩、挨拶が熱いあの友達、猫背なあの人といった現実の人の特徴を、Miiにも与えてみることもできる。

暮らしを彩るいろいろなお店が登場

日替わりで食べ物が並ぶ「食べ物屋さん」

最先端のファッションを扱う「服屋さん」

島の日々の出来事を伝える「ニュース放送局」

部屋の模様替えなら「リフォーム屋さん」

朝・昼・夜、1日3回お得な商品を販売する「市場」

住人との思い出を写真に残せる「写真館」

「島作り」で島を自由にカスタマイズ

この島は管理人が自由に作り変えることができる。プレーヤーは、海を陸地に塗り替えたり、家やお店を動かしたり、木や遊具を置いてみたりといったカスタマイズができる。また、素敵な街並みを望む住人が、島作りの提案をしてくれることもある。

住人が島作りの提案をしてくれることもある

「アイテム工房」で世界に1つだけのアイテム作り

島のお店「アイテム工房」では、キャンバスに絵を描くような感覚で、自分オリジナルのアイテムを作り出すことができる。

食べ物、服、ペットなどさまざまなものを作ることができる。

あの人が飼っているペット

あの人特製のカレー

旅行先で撮影した動画

夜になると光る服も

立体的な建物や地面も作れるため、島作りの幅も大きく広がる。

(C) Nintendo