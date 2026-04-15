＜義母からイヤミ＞「夫に朝食を作るのが嫁の務め」と言われた…いい大人なのに世話は必要？
1日の活力となる、朝食。家族みんなが食卓に揃えば理想的ですが仕事、園や学校とそれぞれスタートする時間が違うため、バラバラに食べる家庭も多そうです。その場合、夫の分も用意していますか？
子ども3人の世話でバタバタなのに、夫の世話まで？！
夫の朝食事情について尋ねる投稿が、ママスタコミュニティにありました。
『わが家は共働きで、子どもが3人。朝はとても忙しく、子どもたちに朝食を食べさせるだけで精いっぱいです。自分が食べる暇はありません。夫は出社ギリギリまで寝ていて何もせず、朝食も食べません。義母にその話をしたところ「夫に朝食を作り、食べさせるのが嫁の務め」と言われました。みなさんは夫の朝食をどうしていますか？』
義母さんがあれこれ言うのは、これまでひとりっ子である息子を甲斐甲斐しく世話してきたためとか。朝食を食べないのは息子のせいではなく、注意をしない嫁のせいとばかりに、「必ず食べさせるようにしなさい」「注意しないなんて、あり得ない」と、しつこく口出ししてくるのだといいます。
『早起きして出しています。食べないなんてあり得ない。急いでるときにはおにぎりと野菜ジュースを持たせます』
コメント欄には当然のように朝食を用意している方からの声も寄せられました。そのための早起きをしているとのこと。
『夕飯の残り物を与えている』
「与えている」という表現で思わず幼児を思い浮かべてしまいましたが、お世話感覚なのでしょうか。残り物なら負担は少なそうです。
自分の朝食の用意は、自分で。大人ができないわけがない
今回集まったコメントで多かったのは、夫のための用意はしない家庭でした。投稿者さんも「いい歳した大人なのだから、朝食くらい自分でなんとかしてほしい」と考えているそうです。
『自分でパンやコーヒー、バナナなどを用意して食べている。朝、家を出るのが早いから』
自分で用意する、あるいは家に買い置きしているパンなどをひとりで食べるダンナさんも少なくありません。
『「朝食を食べるより長く寝ていたい」と言われているので、平日は作らない』
普段は朝食を食べないダンナさんも目立ちます。気が向けばそのへんにある物をつまんだり、コーヒーを飲んだり。その日の気分に合わせて調整しているとか。
『自分で何か作って食べているよ。いい大人だから自分でできるし』
「そこらへんの物を食べていると思うけど、何を食べているかまでは知らない」という声もありました。大人ですから、放っておいても自分のことは自分でできます。「ダンナも大人だし、『自分で用意できるから、子ども優先でいい』と言ってくれる」というコメントも。
『私がお弁当を作っている間に、夫が全員分のコーヒーやヨーグルトの準備をしてくれる。大人の世話なんて、バカバカしくてやっていられないわ』
家族みんなで食べている家庭ももちろんありました。「朝食用のご飯は、ダンナが洗米から炊飯までやってくれる」「朝食はダンナ担当。子どもの朝ご飯も作ってくれる」といった声も複数。作って食べさせるまでを嫁に任せようとする義母さんは、息子がまだ子どもだと考えているのでしょうか。
世話焼きが生む、何もできない人。今の朝時間も見直してみては
『うちは夫の朝食も子どもたちと同じように準備する。夫は片付けも子どもの世話もせず、食べたらすぐ仕事へ。夫が家から出たほうが家事がはかどるので、このままでいい。でも、これは私がパートだからできること』
投稿者さん宅と同じく何もしない、むしろ邪魔な存在を思わせるダンナさんの話も届きました。この方も義母さんから「夫の体調管理は妻の務め」と言われ続けているとか。自分が焼いてきた世話を、嫁にバトンタッチした感覚のようです。こうして母親が世話を焼きすぎたことで生まれたのが、大人になれない夫です。
『仕事しながら子育てと家事までしているママが、なんで大人の世話までしなきゃいけないの？』
ほかにも「私なら息子をどなりつける案件」「義母は共働き家庭の父親としてまったく機能していないことに怒るべき」といったコメントが、多数届きました。
もともとはダンナさん分の朝食も準備していたという、投稿者さん。しかし「いらない」と残すことも多かったそう。あるとき子どもたち3人の好みに合わせ調理していたところ、ダンナさんが「朝食、食べる」。手が空かないので「作るから、その間に洗濯物を干してくれる？」と頼むと、「嫌だ。じゃあ、朝食はいらない」。ここにツッコミを入れるなら、やはり「子どもか！」がしっくりきます。投稿者さんはそこから朝食を作る気が失せたといいます。
『上ふたりが小学生なら、朝食は準備しておくだけで自分たちで食べて家を出られる。手がかかるのは末っ子だけなのに、なぜそんなに忙しいの？』
こんな疑問も届きました。「小学生なら前夜に着替えやランドセルも揃えておけば、朝の準備は自分でできる。わが家の小学生は自分のスマホのアラームで起きて、自分で支度をするよ」とのこと。たしかにそうです。投稿者さんの「ちゃんと食べてほしい」という気持ちはわかりますが、それぞれに合わせて調理までする必要があるでしょうか。もしや、義母さん予備軍？
『うちもなんでもやってあげる義母だったから、ダンナは何もしない人だった。だから子どもが小さい頃は、専業主婦。パートに出るようになりダンナの世話をやめたら、ひとりでするようになったよ』
口出しの多かった義母さんも、無視するうち何も言ってこなくなったそうです。
大人のお世話は不要です。そして小学生のお世話は、最低限で構いません。将来今のダンナさんのようなコドモ大人を作らないためにも、一度この朝の日課を考え直してみませんか？ そして毎日元気なママでいるためにも、空いた時間にぜひ朝食を食べてください。