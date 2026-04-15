Tika水着コレクション2026♡SNS映えも叶える美シルエット＆旬デザイン

この夏、ビーチやプールで“視線を独占する存在”になりたいなら注目したいのがTikaの最新水着コレクション♡「盛り」と「旬」を両立したデザインは、ただ可愛いだけでなく、体のラインを美しく魅せる計算されたシルエットが魅力。自分らしい色気と自信を引き出してくれる一着が見つかります♪

2026夏トレンド3キーワード

今季のTika水着は、「見せ方」にこだわった3つのトレンドがポイント。

■ニュアンス・マーブル：アイスブルーやモカ系の大理石柄が、視覚的にボディラインを引き締めてくれるデザイン。

■シアー・レイヤード：透け感のある素材やフリルを重ねることで、肌見せとカバーを両立。大人っぽい色気を演出します。

■アディクティブ・カットアウト：大胆なカッティングで視線をコントロールし、メリハリのあるシルエットを強調。

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

ミューズ別♡注目水着LOOK

【聖菜着用】4点セットアップ・タンキニ

カラー：モカベージュ／ブラック

ニュアンス・マーブル柄を全面に使用。レイヤードで肌見せを調整できるため、お腹周りのカバーも叶える万能デザイン。

【若林萌々着用】ビターガーリー・タンキニ

カラー：ブラウン

チェック柄×シアー素材で立体感を演出。可愛さと大人っぽさを両立したフレンチガーリースタイル。

【かとみか着用】ブラジリアン風デニムビキニ

カラー：ライトブルー

大胆なカットアウトと深いVラインで、砂時計ボディを演出。脚長効果も期待できる主役級ビキニ。

豊富なラインナップも魅力

Tika公式サイトでは、今回紹介したアイテム以外にも300種類以上の水着を展開。

シーンや体型、好みに合わせて選べるラインナップは圧巻。ナイトプールやリゾート、イベントなど、さまざまな夏シーンにぴったりの一着が見つかります♡

販売場所：Tika公式通販サイト※好評発売中

自分史上最高に盛れる一着♡

Tikaの2026年水着コレクションは、トレンド感とスタイルアップを同時に叶える優秀ライン。コンプレックスを隠すのではなく“魅力に変える”設計で、誰でも自信を持って着こなせるのが魅力です♡この夏は、自分史上いちばん可愛いシルエットで、思いきり夏を楽しんでみてください♪