市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

現在降っている雨は15日夜中にやみ、あす16日、あさって17日は晴れます。気温が平年より高い状態は17日から復活し、20日・月曜日は24度の予想です。



16日朝9時の予想天気図です。

小野：

高気圧に覆われて、石川県内は朝から晴れるでしょう。ただ、北寄りの冷たい風が吹くため、特に能登地方では、晴れる割には気温が上がらないでしょう。





気象台が発表したあす16日の天気の移り変わりです。

一日中、晴れのマークです。金沢の最高気温は18度と平年並み、輪島の14度は4月初めごろの気温です。



気象台の 週間予報です。

小野：

18日・土曜日は雲が多いでしょう。19日・日曜日、20日・月曜日は晴れるでしょう。21日・火曜日も雲が多い見込みです。平年より気温が高い状態はあさって17日から復活し、20日・月曜日は24度の予想です。金沢の24度は5月31日ごろの最高気温です。



市川：

きょう15日朝は、雨が降っていない時間に家を出ましたが、きちんと傘を持ってきました。これからは、気温の上がり方にも気を付けたいですね。

