【お天気どうなる】雨は15日夜中にやみ16・17日は晴れ 気温高めの状態17日から再び
市川 栞キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
現在降っている雨は15日夜中にやみ、あす16日、あさって17日は晴れます。気温が平年より高い状態は17日から復活し、20日・月曜日は24度の予想です。
16日朝9時の予想天気図です。
小野：
高気圧に覆われて、石川県内は朝から晴れるでしょう。ただ、北寄りの冷たい風が吹くため、特に能登地方では、晴れる割には気温が上がらないでしょう。
一日中、晴れのマークです。金沢の最高気温は18度と平年並み、輪島の14度は4月初めごろの気温です。
気象台の 週間予報です。
小野：
18日・土曜日は雲が多いでしょう。19日・日曜日、20日・月曜日は晴れるでしょう。21日・火曜日も雲が多い見込みです。平年より気温が高い状態はあさって17日から復活し、20日・月曜日は24度の予想です。金沢の24度は5月31日ごろの最高気温です。
市川：
きょう15日朝は、雨が降っていない時間に家を出ましたが、きちんと傘を持ってきました。これからは、気温の上がり方にも気を付けたいですね。