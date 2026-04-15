【7位〜12位】4月16日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

やると決めたら、とことん全力を出すことができる日です。まずは笑顔で挨拶をすると、協力してくれる人も集まってきそう。ただ、今日のうちに結果を出そうとしないことがポイント。長い目で見れば、最高のスタートになります。



恋愛運

相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。



金運

魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。



ラッキーアイテム：付箋



ラッキーカラー：レッド 恋愛運相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。金運魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。ラッキーアイテム：付箋ラッキーカラー：レッド

【8位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

1つの考えに偏ったり自分の感情を優先したりせず、バランスよく物事を見ることができる日です。だからこそ、重要なポイントを見極めたり、気づきがあったりするでしょう。すべての人に優劣をつけないことが、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こうしてくれたらいいのに」「こうあってほしい」と、恋の相手への理想が高まる日。ただ、ありのままを受け入れようと心を切り替えれば、とても優しくなれる運気でもあります。「何も変わらなくていいよ」と思ってみると◎。



金運

海外旅行やお金のかかる習い事など、少し大きな出費をしたくなりそうな運気です。｢自分を高めるための投資だ｣という勢いだけで決めるのは×。貯金や今後の収入なども冷静に考慮すると、金運全体がUPするヒントを発見できます。



ラッキーアイテム：ルームフレグランス



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。



恋愛運

相談されていた人や、失恋直後の友達などとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友達でいて、自分の本心を確かめて。



金運

これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。



ラッキーアイテム：革小物



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

行き当たりばったりだったり、その場その場の気分で動いたりしないことが大切な日です。誰と連絡を取るのか、何を済ませておきたいのか、朝のうちに計画を立てましょう。その計画をこなすことで、満足感を得られます。



恋愛運

自分では気づかないうちに、甘い視線を向けられる日。また、無意識のうちに本来の魅力が輝く日でもあります。恋人や恋愛対象になる人から嬉しいことを言われたら、心からの褒め言葉だと信じて。感謝すると恋が進展しそうです。



金運

もっとスムーズに仕事ができるように、もっと能力を高めるために、そう考えて何かを購入すると、お金との縁が一気に強くなる金運です。今、関わっている仕事で、すぐに使える物を選ぶと◎。また、周りとシェアできる物であればベスト！



ラッキーアイテム：ヘアブラシ



ラッキーカラー：グレー

【11位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。



恋愛運

純粋に相手を想う気持ちが、あなたの中で湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。



金運

手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、｢大切に使おう｣と思える日です。無駄遣いなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。



ラッキーアイテム：陶器



ラッキーカラー：シルバー

【12位】牡牛座 総合運：★☆☆☆☆

今日は、あなたにワガママを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは「聞き入れなきゃ…」と考えて疲れてしまうかも。場合によっては、スルーしてもOK。今日は、できるだけひとりで過ごすようにするといいでしょう。



恋愛運

恋愛に関してカンが鋭くなる運気。相手がどう思っているのかピンとくるでしょう。ただ「こう思っているはず」と、決めつけると空気が悪くなります。「こう言われたら、こう返そう」と、リアクションを考えておくと楽しく過ごせそう。



金運

なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。



ラッキーアイテム：馬蹄のモチーフ



ラッキーカラー：ライトブルー