ベストゴールにはエウベルや辻岡佑真らが選出された

Jリーグは4月15日、3月度「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」をはじめとする各賞の受賞者を発表した。

J1-EASTの月間MVPには、鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が初選出された。期間中に3ゴール1アシストを記録し、好調なチームを牽引した。WESTの月間MVPは、清水エスパルスのFWオ・セフンが初受賞。194cmの長身を活かしたポストプレーや2ゴールを挙げる活躍を見せ、清水の攻撃を活性化させた。V・ファーレン長崎戦では試合開始からわずか7秒のゴールも決めた。

また、月間ベストゴールには、自陣から80メートルの独走ドリブルを見せたFWエウベル（鹿島）と、左足アウトサイドでの技巧的なシュートを決めたMF辻岡佑真（福岡）が選出された。

さらに、月間ヤングプレーヤー賞は、カットインからの豪快な一撃が評価されたMF佐藤龍之介（FC東京）と、ルーキーながら中盤で存在感を放つMF小倉幸成（岡山）が受賞。月間ベストセーブには、驚異的な反応を見せたGKスペンド・ブローダーセン（川崎F）と、巧みなステップワークでピンチを救ったGK梅田透吾（清水）が選ばれている。

鈴木優磨のコメントは以下のとおり。

「3月はチームも非常に好調だったので、自分が代表してMVPをもらえたのかなと思います。前線の選手は数字を求められますし、ゴールやアシストで勝利に貢献できたことが一番良かったです。今、チームには成長しているがゆえの難しさもありますが、内容と結果の両方を追い求めていくことが大切だと思います。百年構想リーグの残りの試合、すべてで勝利を目指し、もっと成長した姿を見せられるよう戦っていきますので、応援よろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）