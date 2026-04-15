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【驚愕】売上3億円・営業利益3000万円の会社は〇〇億円で売れます。会社の評価ポイントについて徹底解説！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【驚愕】売上3億円・営業利益3000万円の会社は〇〇億円で売れます。会社の評価ポイントについて徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が出口戦略の一つとしてのM&A（企業の合併・買収）をテーマに、会社の価値の測り方や高く売却するための戦略について解説している。



動画内で市ノ澤氏は、会社の評価方法として、純資産を基準とするコストアプローチ、将来の収益性を基にするインカムアプローチ、類似企業と比較するマーケットアプローチの3つを紹介。その上で、実際にいくらで売れるのかという目安について「営業利益の5年分」と語る。年商ベースではない理由として、業種によって原価率が大きく異なるため、「利益が残るキャッシュを稼ぎたい」という買い手側の意図があることを指摘した。さらに、手元のキャッシュや将来性、自社との相乗効果なども考慮され、最終的な価格は交渉で決まると説明している。



会社をより高く売却するための戦略として、市ノ澤氏は「利益を出していくことが重要」と断言する。節税目的で無駄な経費を使い利益を圧縮することは、結果的に企業価値を下げるためM&Aにおいてはマイナスになるという。また、価値が下がり始める前の「ピークの手前」で売ることや、社長が不在でも回るように属人化しない仕組み作りも、買い手にとって魅力的な条件になると強調した。



本動画は2021年に制作されたものであり、M&Aの評価手法の基本は現在も変わらないものの、最近は業種によって「利益の何倍で売れるか」の振れ幅が大きくなっている点には留意が必要だ。会社の価値を正しく把握し、利益を最大化する経営を心がけることが、最適な出口戦略を描くための第一歩となるだろう。