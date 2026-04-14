痛みをこらえてステージに立ち、歯を抜く…3人が体に異変のTWICE　ワールドツアー中の異常事態

現在、グループ最大規模のワールドツアーを敢行中のTWICE。

その一方で、メンバーの健康状態を巡り、世界中のファンからは悲鳴に近い懸念の声が上がっている。

【写真】ほぼ紐だけ…モモの大胆衣装

ダヒョン、チェヨン、モモの3人に相次いで発覚した身体の不調は、現在の稼働状況がいかに限界を超えているかを如実に物語っている。

まず、ダヒョンが3月26日、足首の骨折により活動中断を発表した。激しいダンスをパフォーマンスの核とする彼女たちにとって、足首の負傷は今後のキャリアにも関わる深刻な事態だ。同日、チェヨンについても腰の異常が確認され、治療のため一時的にグループを離れることが発表された。長距離移動とハードなステージの繰り返しが、メンバーの肉体を確実に蝕んでいる。

（写真提供＝OSEN）モモ

さらに多くのファンに衝撃を与えたのが、4月12日に明かされたモモの“抜歯”エピソードだ。シカゴ公演中に眠れないほどの激痛に襲われながらも、過密スケジュールのために本来必要な神経治療を受ける時間が確保できず、ツアー継続のために抜歯という苦渋の決断を下したという。本来温存できたはずの歯を、公演のために失わざるを得ないという現状は、異常な労働環境と言わざるを得ない。

今回の「THIS IS FOR」ツアーは、全世界43地域・全78公演という殺人的な過密日程である。同世代の他グループと比較しても突出した稼働率は、メンバーの心身を限界まで追い込んでいる。9人中3人が同時に離脱、あるいは深刻な不具合を抱えながらステージに立つ現状は、グループにとって明確な危険信号と言っても過言ではない。

デビュー10周年を記念する今回のツアーは大々的なものとなっているが、ファンが切望しているのは満身創痍のパフォーマンスではなく、9人が健やかに、末永く活動を続けられる環境だろう。さらなる重大な事故や長期離脱を招く前に、所属事務所はツアー日程の緩和や十分な休養期間の確保など、抜本的な見直しを検討すべき時期に来ている。