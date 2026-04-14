株式会社明治は、ロングセラー菓子「たけのこの里」のパッケージに描かれている「あの家」をアップデート。タワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」として、4月14日より「きのたけ不動産」公式ウェブサイトにて、限定300戸の先着順販売を開始しました。

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■ 戸建て派vsタワマン派？きのたけ戦争の新たなステージ

本プロジェクトは、長年愛されてきたブランドの世界観を拡張し、「存在しない場所を所有する」という新しい体験価値を提供するエンターテインメント企画。

3月末に分譲販売された「フォレストヒルズ きのこの山」が「一戸建て」であったのに対し、今回は「たけのこの里」の形状をモチーフにした「タワーマンション」として展開されます。これまでの「きのこ派vsたけのこ派」の争いに、「戸建て派vsタワマン派」という新たな対決構図が持ち込まれました。

物件のグレードは3種類が用意されています。低層階の「スーペリア」は1万円で限定200戸、中層階の「ジュニアスイート」は5万円で限定80戸、そして最上階の「ペントハウス」は15万円で限定20戸となっています（価格はすべて税込）。

■ NFTで証明される「永久保有権」 購入者だけが体験できる優雅なバーチャル体験も

購入者には実在するカードキーと権利証書が手元に届き、上位グレードにはキーホルダーやラゲッジタグなどの限定特典も付属します。すべての権利証書にはNFTが付与されており、ブロックチェーン技術によって唯一無二の資産としての「永久保有権」が明確に証明される本格的な仕組みです。

さらに、手元に届いた実物のカードキーにスマートフォンをかざすことで、バーチャル空間に構築された専用の部屋へアクセスすることが可能。

自分の部屋に友人を最大5〜50名（グレードにより異なる）招いて交流したり、ペントハウスの最上階から絶景を楽しんだりと、優雅なタワマンライフを疑似体験できます。

空間内には、たけのこの里の形状をした間接照明や竹をイメージしたシャンデリアなど、ブランドのエッセンスが随所に散りばめられており、物件内を探索する楽しみも用意されています。

■ 空間体験は期間限定 永遠に記憶に残る本気の遊び心

権利証書を通じたデジタル物件の所有権は継続的に保持されますが、バーチャル空間の利用期間は2029年3月10日までと設定されています。

これは「所有権は継続的に保持される資産である一方、空間体験は一定期間の提供」という独自の設計思想に基づくものです。メタバース空間の扉がいずれ閉じても、権利証書に記された部屋番号やそこで過ごした時間は永遠に購入者の「たけのこの里の記憶」として残り続けるという、エモーショナルなメッセージが込められています。

実在しない不動産に細やかな設定を付与し、ファン同士の交流の場を提供する明治の本気の遊び心。お菓子のパッケージの世界に自分の部屋を持つという、これまでにないユニークな所有体験に大きな注目が集まります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041408.html