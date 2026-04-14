【速報】「2026年サンリオキャラクター大賞」初回上位10位発表！ 1位はシナモロール
サンリオは、4月14日（火）に、人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位として、上位10位および海外の国・地域別の上位5位を発表した。※投票期間：4月9日（木）11時00分〜4月12日（日）23時59分
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」上位10位の結果
■グローバルな人気を証明
サンリオの月刊「いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定するイベント。
初回速報1位に輝いたのは、昨年の最終順位で2位となったシナモロール。今年も安定の人気ぶりを見せ、注目のスタートとなった。
また、2位は昨年9年ぶりに1位となり、今年は30周年のアニバーサリーイヤーを迎えたポムポムプリンがランクイン。続く3位にポチャッコが並び、“3大犬キャラクター”が上位に並んでいる。
さらに、クロミ、ハローキティ、マイメロディといった上位常連キャラクターも好調な滑り出しを見せる中、昨年31年ぶりにTOP10入りを果たしたあひるのペックルが7位に入り勢いを見せる。
そして8位にリトルツインスターズ、9位にはなまるおばけ、10位にバッドばつ丸がそろうランキングとなっており、今後の動向に注目が集まるスタートとなった。
ちなみに、今年は「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念した特別賞も用意されており、初回速報順位ではリトルフォレストフェロォが41位にランクイン。
それから14の国・地域別の上位5位の結果では、シナモロールが7つの国・地域で1位にランクインしており、日本国内のみならず海外人気も高いことが伺える。
「2026年サンリオキャラクター大賞」の次回の中間順位は5月12日（火）13時00分に発表。最終結果は、6月28日（日）に実施される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」で発表予定だ。
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」上位10位の結果
■グローバルな人気を証明
サンリオの月刊「いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定するイベント。
また、2位は昨年9年ぶりに1位となり、今年は30周年のアニバーサリーイヤーを迎えたポムポムプリンがランクイン。続く3位にポチャッコが並び、“3大犬キャラクター”が上位に並んでいる。
さらに、クロミ、ハローキティ、マイメロディといった上位常連キャラクターも好調な滑り出しを見せる中、昨年31年ぶりにTOP10入りを果たしたあひるのペックルが7位に入り勢いを見せる。
そして8位にリトルツインスターズ、9位にはなまるおばけ、10位にバッドばつ丸がそろうランキングとなっており、今後の動向に注目が集まるスタートとなった。
ちなみに、今年は「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念した特別賞も用意されており、初回速報順位ではリトルフォレストフェロォが41位にランクイン。
それから14の国・地域別の上位5位の結果では、シナモロールが7つの国・地域で1位にランクインしており、日本国内のみならず海外人気も高いことが伺える。
「2026年サンリオキャラクター大賞」の次回の中間順位は5月12日（火）13時00分に発表。最終結果は、6月28日（日）に実施される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」で発表予定だ。