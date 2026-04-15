かかか、可愛い♡【3COINS】大人も子どもも夢中になりそう！？「新作ハンドメイドキット」

【3COINS（スリーコインズ）】から、おうち時間を楽しくしてくれそうな、ハンドメイドキットが新登場しました。今回注目するのは、ドット絵のような仕上がりが魅力のアイロンビーズと、ビーズを組み合わせて絵柄を作るキーホルダーのキットです。どちらも図案が同梱されているため、初めて挑戦する人でも気軽に取り組めそう。大人だけでなく子どもも夢中になってくれそうな、3COINSのハンドメイドキットをぜひチェックしてください。

ビーズを並べて作るアート作品

5種類の図案とカラフルなビーズがセットになった、「アイロンビーズセット」\550（税込）。ビーズをプレートに並べた後でアイロンをあて、溶かして冷ませば、お手軽アート作品の完成！ サイズは約縦7.8 × 幅7.8cmとのことで、完成したら金具を付けてチャームにしたり、コースターとして使っても良さそう。図案の通りでなく、自分だけのオリジナルデザインに挑戦して、世界に1つだけの作品を作るのも楽しそうです。

家族や友達とお揃いで作っても可愛い！

ピンセットでビーズを並べ、レトロで可愛い図柄を完成させる「ビーズキーホルダーセット」\550（税込）。材料はすべて入っているセットなので、複数買って、家族や友達と一緒に手作りを楽しんでも良さそう。ビーズを並べる細かい作業は、大人もつい集中してしまいそう！ 完成した作品をお揃いでバッグなどにつければ、お出かけの時間がさらに楽しくなりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里