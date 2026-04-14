ボールボーイがイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマのメモを奪った

現地時間3月31日に行われたワールドカップ予選、ボスニア・ヘルツェゴビナ対イタリアの一戦で、一人の少年が勝利の影の立役者として脚光を浴びている。

14歳のボールボーイ、アファン・チズミッチだ。海外メディア「アナドル通信社」は「イタリア代表のGKジャンルイジ・ドンナルンマのPK用メモを隠した」と伝え、この「最も話題の人物の一人」となった少年の奇策がイタリアを撃破する一助になったと報じている。

試合は1-1のままPK戦に突入した。その直前、サイドラインで待機していたチズミッチは、ドンナルンマがタオルの後ろに隠した紙を読んでいることに気づいた。それがボスニア側のキッカーに関する情報だと確信した少年は、隙を見てそのメモを奪い、その場を走り去った。メモを失ったドナルンマは、PK戦で一人も止めることができず、最終的にイタリアは予選敗退の憂き目に遭っている。

少年の大胆な行動に対し、海外メディアは「イタリア代表をノックアウトするのを助けた10代の行動」と表現した。PK戦の最中に守護神から武器を奪ったこの振る舞いは、現地で大きな話題を呼んでいる。同メディアは「ドンナルンマが憤慨し、集中力を失っているのを見ていた」と指摘しており、守護神の動揺を誘ったチズミッチの判断が、勝敗を分ける決定的な要因になったと言及した。

地元のユースチームでプレーするチズミッチは、自身の行動について「もしイタリアで試合をしていても、同じことが起こっていたよ」と主張している。SNS上では賛否両論が巻き起こっているものの、同メディアは「ボールボーイもまた、試合のリズムや結果に影響を与えることができる存在だ」と綴っている。なお、奪われたメモはオークションに出品され、収益はすべて慈善団体に寄付される予定だと伝えている。（FOOTBALL ZONE編集部）