お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（３３）が高校入学を報告し、多くの反響が寄せられている。

信子は１４日までにインスタグラムで「春のお便り さあ、バタバタしてたけどやっと皆様にご報告？？は固いか、お知らせ？？てほどでもないか、んー。春のお便りでーち この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」と報告し、入学式での記念写真を投稿。

「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました！！」と明かした。

「中卒でも何不自由なく過ごしてきたけど、大人になって学びたいと思った自分の気持ち大事にしたくてさー それと、大人になった今、学ぶことに向き合うのってきっと若かった自分とまた入ってきかたが違うんじゃないかなと思って」とし、「あと、もっと勉強しとけば良かったなーとか、今なら大学行くなーって言う大人の声をちょくちょく聞いたりしてたのね。きっと色んな事情もあると思うんだけど、人生において夢でも何でも、学び直したいとか、これをやりたいと思った大人の皆に、今からでも『遅いってことは無いんだよ』って、『動くことを恐れないで』って伝えたくて。公表しよっかなって思ったんだ」と説明。

「久しぶりに挑戦してる自分がちょっと誇らしいし、入学式で出会ったみんながキラキラしてて、とっても晴れやかな気分だった 入学式で浮きまくってるうちの動画も撮ったからいつかＹｏｕＴｕｂｅとかで出そうと思うｗｗ あと同級生の皆と先生とも写真撮りまくってはしゃぎまくったｗｗ」と早速学校行事を楽しんだそうで、「改めて、末裔（まつえい）人妻ギャルＪＫ芸人のうちをよろちちおねしま 入学式で早々に先生に注意された写真も載せとくね」とつづった。

この投稿にはフォロワーから「すごすぎ！！かっこいい！おめでとう！！」「かっけーのぶちゃん！！！！」「新たなる挑戦本当にカッコいいです」などの声が寄せられている。

信子はテレビ番組で自身が「徳川家康の末裔」であることを明かし、「３３億（円）で建てた家で、家の中が広すぎて車で移動してた」などと超セレブな素顔を語って話題に。またトリオ結成前の２０２０年７月に結婚していたことも明かしている。