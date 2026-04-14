ミャクミャクのグラビア写真集「I myaku you.」発売 大阪でお渡し会、涙を流すファンも
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大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の1stグラビア写真集「I myaku you.」が4月13日に発売された。同日、お渡し会も行われた。
EXPO2025オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店で13日に開かれたお渡し会には、抽選で選ばれた約90人が参加。ミャクミャクから参加者へ直接写真集が手渡され、感激して涙を見せる人も見られた。
山口県から来たという女性は「ミャクミャクを見れば見るほど好きになって、万博には行けなかったんですけど、特にお尻が好きです。今まで何回か応募したんですけど、1回も当たったことがなくて、やっと当たったんです。やっと会えました」と涙ながらに語った。
写真集「I myaku you.」は、2泊3日の沖縄ロケを敢行。豊かな自然を背景に、アイドルさながらのポーズを決めたミャクミャクの姿を撮り下ろした。仕様は224ページ（特製フォトカード付き、全5種類のうち1枚を封入）。価格は3,960円。EXPO2025オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店や、2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストアなどで販売する。
EXPO2025オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店で13日に開かれたお渡し会には、抽選で選ばれた約90人が参加。ミャクミャクから参加者へ直接写真集が手渡され、感激して涙を見せる人も見られた。
山口県から来たという女性は「ミャクミャクを見れば見るほど好きになって、万博には行けなかったんですけど、特にお尻が好きです。今まで何回か応募したんですけど、1回も当たったことがなくて、やっと当たったんです。やっと会えました」と涙ながらに語った。
写真集「I myaku you.」は、2泊3日の沖縄ロケを敢行。豊かな自然を背景に、アイドルさながらのポーズを決めたミャクミャクの姿を撮り下ろした。仕様は224ページ（特製フォトカード付き、全5種類のうち1枚を封入）。価格は3,960円。EXPO2025オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店や、2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストアなどで販売する。
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