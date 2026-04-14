BABYMONSTER、3rdミニアルバムよりASA・CHIQUITAの個人ビジュアル公開。ふたりの手には「踊りすぎた罪」と書かれたパネルが

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BABYMONSTERの3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』（5月4日リリース）より、メンバーのASA、CHIQUITAの個人ビジュアルが公開された。

■BABYMONSTERのあらたな音楽世界への期待感を高める新ビジュアル

ニュース速報の画面を思わせる斬新なマグショットコンセプトで撮影された、ASAとCHIQUITAの個人ビジュアル。カメラを正面から見つめるふたりのカリスマ的な眼差しが奇妙な緊張感とヒップなオーラを醸し出す。

ショートヘアに赤いホルターネックのスタイリングで唯一無二の存在感を放つ、ASA。一方、CHIQUITAは、ビビッドな色合いのトップスにファーでアクセントを加えたルックで、特有のキッチュな魅力を放っている。

ふたりが持つパネルには、英語で「踊りすぎた罪（Charged with a crime of dancing too excitedly）」というウィットに富んだフレーズが。今回のカムバックで展開されるBABYMONSTERのあらたな音楽世界への期待感をいっそう高めている。

BABYMONSTERは、5月4日18時に3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』をリリースし、同名のタイトル曲でカムバック活動を開始する。YGは「タイトルが示すとおり、音楽とダンスが一体となる刺激的な瞬間を収めたアルバムだ」と述べている。

そして、6月のソウル公演を起点に、2回目のワールドツアーに突入。 以降、日本の6都市（神戸・福岡・横浜・千葉・名古屋・大阪）を経て、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、北米、南米の5大陸を巡る大遠征となる。なお、ツアーの出発点であるソウル公演は、チケットが完売している。

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

MINI ALBUM『춤（CHOOM）』

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/