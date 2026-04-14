旦那が羨ましい…韓国美人チア、“生足美脚”丸見えのだぼだぼニットでデート満喫「ラブラブすぎる！」

韓国の人気チアリーダーとして注目を集めたキム・ハンナが、ラブラブなデートSHOTを公開して話題だ。

【写真】「期待していいよ…」韓国美人チアの“脱アジア級”ボリューム感

キム・ハンナは最近、自身のインスタグラムを更新。「ぎゅうぎゅうだった聖水」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、街中のとあるカフェ店内でくつろぐキム・ハンナが写っている。黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、オーバーサイズのタートルネックニットに身を包んで、スラリと伸びる美脚を大胆に披露している。

ほかにも、至近距離の自撮りや夫キム・ジョンソクと鏡越しに撮った2SHOTなど、さまざまな写真を通じてデート風景をファンに届けたキム・ハンナ。彼女の投稿には「ハンナさん可愛すぎる」「春の女神」「ラブラブすぎる！」などのコメントが寄せられていた。

キム・ハンナは1989年4月4日生まれの37歳。2011年よりチアリーダーとしての活動を始め、野球やサッカー、男女バスケ、男女バレー、ハンドボールなど韓国国内の多くのプロスポーツチームでチアを務めた。2023年WBCでは野球韓国代表の応援団に選ばれ、東京ドームに訪れたこともある。

プライベートでは2025年6月、4歳年下で現在ロッテ・ジャイアンツの副応援団長を務めるキム・ジョンソクとの結婚を発表。同年10月にチア引退を表明し、翌11月にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025」をもってチアとしての活動を終了した。