【勇者王ガオガイガー×RFオンラインネクスト】 4月13日 発表

Netmarbleは、Android/iOS/PC用MMORPG「RFオンラインネクスト」にて、「勇者王ガオガイガー」とのコラボイベントを開催すると4月13日に発表した。

「RFオンラインネクスト」は2025年にサービスを開始したゲームで、拠点の制圧や相手チームの攻撃を通してポイントを獲得、勝利を目指すMMORPGとなっている。大型兵器「MAU」や「バイオスーツ」のカスタマイズを通してキャラクターを強化していく。

イベントではコラボクエスト、ダンジョンなどの開催を予定している。「勇者王ガオガイガーFINAL」最終決戦後のストーリーをベースに展開するとしており、ストーリーは米たにヨシトモ監督が監修し、「天海護」と「戒道幾巳」が「RFオンラインネクスト」の世界「Novus」へ渡り、次元の裂け目から来襲する敵に立ち向かう。

【[RFオンラインネクスト×勇者王ガオガイガー] コラボ承認記念 - ティザー動画公開！】

(C)サンライズ (C) Netmarble Corp. & Netmarble N2 Inc. All Rights Reserved.