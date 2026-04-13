　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3748(　　1163)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2116(　　1231)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 4(　　　 0)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 788(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 953(　　 308)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　48(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 431(　　 402)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　12(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2562(　　1104)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 690(　　 639)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1406(　　1401)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1162(　　1032)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 5(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1480(　　 842)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 439(　　 351)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3695(　　1691)
　　　　　 　 　 6月限　　　 56787(　 23305)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　45(　　　15)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 734(　　 518)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2456(　　 862)
　　　　　 　 　 6月限　　　 31759(　 15907)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　96(　　　96)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 273(　　 273)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4733(　　4733)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　46(　　　46)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 712(　　 712)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 211(　　 211)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18857(　 18857)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース