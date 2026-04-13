主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3748( 1163)
TOPIX先物 6月限 2116( 1231)
日経225ミニ 6月限 4( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 788( 0)
TOPIX先物 6月限 953( 308)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 48( 0)
TOPIX先物 6月限 431( 402)
日経225ミニ 6月限 12( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2562( 1104)
TOPIX先物 6月限 690( 639)
日経225ミニ 6月限 1406( 1401)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1162( 1032)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1480( 842)
9月限 16( 10)
TOPIX先物 6月限 439( 351)
日経225ミニ 5月限 3695( 1691)
6月限 56787( 23305)
7月限 45( 15)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 734( 518)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 5月限 2456( 862)
6月限 31759( 15907)
7月限 96( 96)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 273( 273)
6月限 4733( 4733)
7月限 46( 46)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 712( 712)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 211( 211)
6月限 18857( 18857)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3748( 1163)
TOPIX先物 6月限 2116( 1231)
日経225ミニ 6月限 4( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 788( 0)
TOPIX先物 6月限 953( 308)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 48( 0)
TOPIX先物 6月限 431( 402)
日経225ミニ 6月限 12( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2562( 1104)
TOPIX先物 6月限 690( 639)
日経225ミニ 6月限 1406( 1401)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1162( 1032)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1480( 842)
9月限 16( 10)
TOPIX先物 6月限 439( 351)
日経225ミニ 5月限 3695( 1691)
6月限 56787( 23305)
7月限 45( 15)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 734( 518)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 5月限 2456( 862)
6月限 31759( 15907)
7月限 96( 96)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 273( 273)
6月限 4733( 4733)
7月限 46( 46)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 712( 712)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 211( 211)
6月限 18857( 18857)
7月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース