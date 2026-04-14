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総合診療専門医が解説する大人のADHD。やる気の問題ではなく、脳内で「勝手に脳のチャンネルが切り替わる」メカニズムとは

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「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が「【大人の発達障害】これが『ADHD』から見える世界です。【5人に4人が見逃してる】意外すぎる症状4選を医師が解説」を公開した。総合診療専門医の舛森医師が、大人のADHD（注意欠陥多動症）について、その脳の仕組みと当事者が見ている世界、そして具体的な対策を明かした。



自身もADHDの気質を持つという舛森医師はまず、ADHDは努力不足や本人の意思の問題ではなく、「勝手に脳のチャンネルが切り替わる」ような脳の配線の問題であると説明する。通常、脳は「集中モード」と「ぼんやりモード」が交互に働くが、ADHDの脳ではこれらが混線してしまうという。日本には診断されていない“隠れADHD”が約50人に1人の割合で存在し、決して珍しい特性ではないと指摘した。



さらに、ADHDの人が見ている世界の特徴として、5つの症状を提示した。時間の経過を正確に把握できないため、遅刻しがちでも「本気で間に合うと思ってる」ことや、興味のあることには寝食を忘れて没頭する反面、注意力のコントロールが効かず「アクセルは踏める、でもハンドルが効かない」状態に陥ることを解説。加えて、批判で心が折れやすくなる感情のジェットコースター、一時的に記憶できるワーキングメモリの少なさ、締め切り直前まで「脳が緊急モードにならないと動けない」といった実行機能障害の苦悩を語った。



これらを踏まえ、具体的な対策として「脳を信用しない」戦略を推奨。脳内の小さなメモ帳を補うため「思いついた瞬間にメモを取る」ことや、「3分で出来るタスクは今こなす」というマイルールを提示した。また、スマートフォンなどの誘惑を物理的に遠ざける環境調整、大きすぎるタスクを細かく分解して取り組む手法も有効であるとした。



最後に舛森医師は、ADHDは治すものではなく「付き合い方を知る」ものだと語る。一人で抱え込まずに専門家の力を借りることも選択肢に入れつつ、自分の脳のクセを理解して外部システムを活用することで、生活の質は十分に向上できると結論付けた。