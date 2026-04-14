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高須幹弥「高学歴は推し活しないってのは違う」精神科医の持論をバッサリ、推し活の良し悪しを徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「親友だと思っていた益田が「高学歴は推し活しない」と言っていた件について」を公開した。動画内で高須氏は、精神科医・益田裕介氏の「高学歴の人は推し活しない」という見解に対し、自らの知見を交えて異論を唱え、推し活の本質と依存の危険性について語っている。



高須氏は動画の冒頭、益田氏のYouTube動画をスマートフォンの画面で見せながら、「高学歴でも推し活する人は結構いると思う」と指摘した。アイドルのファンに限らず、相撲の「タニマチ」など、会社の社長や医師といった高学歴・高所得層も推し活を行っていると具体例を挙げて説明。さらに、自宅で無課金で楽しむ層から、推しに認知されるために大金をつぎ込み、ファン同士で争う層まで、推し活には様々な段階があることを解説した。



その上で、高須氏は推し活を「良い推し活」と「悪い推し活」に明確に分類。「良い推し活」とは、推しが頑張る姿を見て「自分も頑張らなきゃいけない」と自己研鑽に繋げるものであり、自分の煩悩や課金額を適切にコントロールできる状態だと定義した。一方で、「悪い推し活」については、「自分は頑張らないのに推しに頑張らせて説教する」と指摘。ドーパミン報酬型の依存状態に陥り、借金や風俗店での勤務など、日常生活に支障をきたすケースがあると警鐘を鳴らした。「推しがすべてになって完全に依存してしまい、コントロールできなくなる」と、その深刻さを語っている。



動画の終盤で高須氏は、益田氏が懸念する一部の人が搾取されるという問題については、「悪い推し活に進んでしまう人」のケースとして一定の理解を示した。しかし、推し活そのものが低学歴に限られるわけではないと改めて強調。「高学歴は推し活しないっていうのは違う」と断言し、自分に合った推し活をほどほどに楽しむ分には、高学歴であっても全く問題ないと結論づけた。