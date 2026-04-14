高須幹弥「高学歴は推し活しないってのは違う」精神科医の持論をバッサリ、推し活の良し悪しを徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「親友だと思っていた益田が「高学歴は推し活しない」と言っていた件について」を公開した。動画内で高須氏は、精神科医・益田裕介氏の「高学歴の人は推し活しない」という見解に対し、自らの知見を交えて異論を唱え、推し活の本質と依存の危険性について語っている。
高須氏は動画の冒頭、益田氏のYouTube動画をスマートフォンの画面で見せながら、「高学歴でも推し活する人は結構いると思う」と指摘した。アイドルのファンに限らず、相撲の「タニマチ」など、会社の社長や医師といった高学歴・高所得層も推し活を行っていると具体例を挙げて説明。さらに、自宅で無課金で楽しむ層から、推しに認知されるために大金をつぎ込み、ファン同士で争う層まで、推し活には様々な段階があることを解説した。
その上で、高須氏は推し活を「良い推し活」と「悪い推し活」に明確に分類。「良い推し活」とは、推しが頑張る姿を見て「自分も頑張らなきゃいけない」と自己研鑽に繋げるものであり、自分の煩悩や課金額を適切にコントロールできる状態だと定義した。一方で、「悪い推し活」については、「自分は頑張らないのに推しに頑張らせて説教する」と指摘。ドーパミン報酬型の依存状態に陥り、借金や風俗店での勤務など、日常生活に支障をきたすケースがあると警鐘を鳴らした。「推しがすべてになって完全に依存してしまい、コントロールできなくなる」と、その深刻さを語っている。
動画の終盤で高須氏は、益田氏が懸念する一部の人が搾取されるという問題については、「悪い推し活に進んでしまう人」のケースとして一定の理解を示した。しかし、推し活そのものが低学歴に限られるわけではないと改めて強調。「高学歴は推し活しないっていうのは違う」と断言し、自分に合った推し活をほどほどに楽しむ分には、高学歴であっても全く問題ないと結論づけた。
高須氏は動画の冒頭、益田氏のYouTube動画をスマートフォンの画面で見せながら、「高学歴でも推し活する人は結構いると思う」と指摘した。アイドルのファンに限らず、相撲の「タニマチ」など、会社の社長や医師といった高学歴・高所得層も推し活を行っていると具体例を挙げて説明。さらに、自宅で無課金で楽しむ層から、推しに認知されるために大金をつぎ込み、ファン同士で争う層まで、推し活には様々な段階があることを解説した。
その上で、高須氏は推し活を「良い推し活」と「悪い推し活」に明確に分類。「良い推し活」とは、推しが頑張る姿を見て「自分も頑張らなきゃいけない」と自己研鑽に繋げるものであり、自分の煩悩や課金額を適切にコントロールできる状態だと定義した。一方で、「悪い推し活」については、「自分は頑張らないのに推しに頑張らせて説教する」と指摘。ドーパミン報酬型の依存状態に陥り、借金や風俗店での勤務など、日常生活に支障をきたすケースがあると警鐘を鳴らした。「推しがすべてになって完全に依存してしまい、コントロールできなくなる」と、その深刻さを語っている。
動画の終盤で高須氏は、益田氏が懸念する一部の人が搾取されるという問題については、「悪い推し活に進んでしまう人」のケースとして一定の理解を示した。しかし、推し活そのものが低学歴に限られるわけではないと改めて強調。「高学歴は推し活しないっていうのは違う」と断言し、自分に合った推し活をほどほどに楽しむ分には、高学歴であっても全く問題ないと結論づけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
美容外科医・高須幹弥が検証「ジャンクフードだ」と語る高級U.F.O.、肉なしの不満を覆す「めちゃめちゃうまいやん」という正解
高須幹弥がココイチの「THE牛カレー」を実食！1週間のインド滞在を経て「牛肉が食べたくてしょうがなくて」
美容外科医・高須幹弥氏が指摘するマルクス主義の矛盾と「計画経済」の罠
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。