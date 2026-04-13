春コーデ、迷ってる人みてーッ！【AMERICAN HOLIC】そのまま真似したい「サマ見えコーデ」

季節が進み、いよいよ本格的に春の装いにシフト。とはいえ、肌寒さが残ったり気温が不安定だったりとコーデの組み方に悩むことも。そこで参考にしたいのが、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のおしゃれなスタッフコーデです。今回はトレンドのレースアイテムで魅せる、春らしいサマ見えコーデをピックアップ。ラブリーすぎない絶妙なバランスで、大人でも無理なく取り入れられる着こなしを紹介します。

レース編みカーディガンで抜け感のあるスタイルに

レース編みのカーディガンをプルオーバー風に着て、ゆるパンツと合わせたリラックス感のあるスタイル。透け感のある素材が春らしさを引き立ててくれるから、ワンツーコーデでもこなれた印象に仕上がります。ちょっぴり肌寒さを感じる日は、インナーに長袖やブラウスを合わせるのもおすすめ。気温に合わせて調整もしやすい着こなしです。

レーススカーフのちょい足しでデニムワンピを大人可愛く

カジュアルなデニムワンピも、レーススカーフを加えるだけでぐっと印象が変化。首元や肩にふんわり掛けるだけで、やわらかさと華やかさがプラスされて、大人可愛い雰囲気に仕上がります。襟付きのシャツワンピを選べば、きちんと感も加わってバランスよくまとまるのが魅力。甘さを感じさせつつ品よく着こなせる、大人にちょうどいいスタイルです。

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※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

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Writer：Anne.M