その一言が、日常を一変させた。排外的な空気が強まる日本で、静かに暮らしていたクルド人親子が直面した“恐怖の現実”。子どもたちに向けられる悪意は、どこから生まれたのか。現場の証言で迫る。ジャーナリスト・池尾伸一の新刊『仮放免の子どもたち 「日本人ファースト」の標的』（講談社）より、一部を抜粋・編集してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）

【画像】動画で撮影されていた、クルド人親子に対して「殴る動作」をする男



写真はイメージ ©getty

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狙われたクルド人

国会で強制送還を強化する入管難民法の改正が論議され、成立した2023年6月前後から日本に住むトルコなどの少数民族クルド人へのヘイトスピーチ（憎悪表現）が始まった。

クルド人が集中する埼玉県川口市の路上で「根絶せよ!! クルド犯罪と偽装難民」などのプラカードを掲げ、「テロリストを日本からたたき出せ」などと連呼するデモ行進や街宣が続いたほか、X（旧ツイッター）などのSNSでもクルド人を誹謗する書き込みが増えた。

当初は、民間の団体や、市民や保守的な新聞、一部ジャーナリストによるものだったが、2025年になると、「市民の不安が高まっている」として、政治家や政府もクルド人を標的に定めた。法務省は5月に「不法滞在者ゼロプラン」として、24年に249件だった国費による送還を27年に500件に倍増するプランを発表した。

その根拠として「ルールを守らない外国人に係る報道がなされるなど国民の間で不安が高まっている」と強調した。ネットでの書き込みの攻撃が集中するクルド人を主要な標的に想定しているのは明らかだった。

外国人攻撃を掲げる国政政党

さらに7月の参院選では、参政党が「日本人ファースト」を掲げ、外国人へのあからさまな攻撃を開始。国民の支持が高いとみるや自民党、国民民主党、日本維新の会などもあからさまな外国人攻撃を掲げ、街角でも、ネット空間でも、外国人を非難する声があふれた。

とりわけ在留資格がない外国人を排斥しようとする政治家の主張、ネット上の書き込みが急増し、中でもクルド人に非難の矛先が向いた。

「外国人への生活保護の停止」など排外的な公約を掲げた参政党が大躍進する結果で参院選が終わると、入管庁は外国人取り締まり厳格化への「お墨付き」を得たかのように「ゼロプラン」を実践に移し、在留資格のない人々を次々に強制送還し始めた。強制送還の事実が明らかになるたび、SNSでは「入管庁ちゃんと仕事している」など入管庁を称賛する書き込みが続いた。

入管庁が2025年10月に公表したゼロプランの実施状況によると、プラン公表後の6月から8月の3ヵ月で護送官付きで強制送還したのは119人。国別ではトルコ国籍が34人で最多。次に多いスリランカの17人を大きく引き離した。トルコ国籍のほとんどはクルド人とみられ、ゼロプランはクルド人を標的にしている状況が鮮明になった。

ヘイトスピーチが強制送還を後押しし、強制送還がヘイトスピーチに拍車をかける――。ヘイトと国策による送還の相乗効果で日本人の排外主義的な感情はエスカレートし、クルド人への攻撃は嵐のように激しくなった。

クルドの子どもたちにとっても「最悪の夏休み」（あるクルドの中学生の言葉）となった25年の7月と8月。この期間、日本で長年育ってきたクルドの子どもたちは何を経験し、何を感じていたのだろうか――。

「このまえ、ぼくらを殴った。あの人が来たよ」

それはとても静かな夕暮れだった。

昼間の燃えるような熱気がまだ感じられる、2025年8月28日の午後6時半ごろのことだ。

クルド人の30代の男性ベルザンは、家のすぐ近くの小さな公園のベンチで、次男の小学校5年生のロラン（10）と夕涼みしながら語り合っていた。ロランは夏休みが終わり、前日から2学期が始まったばかりだった。「席替えとかあったの？」。そんなことを話していると、ロランが急におびえた表情になったのだ。

「あの人だよ。このまえ、ぼくらを殴った。あの人が来たよ」

父が前をみると、60歳前後にみえるTシャツに短パンをはいた男が20メートルほど向こうに立っている。

「またお前か。お前らなんか早く国に帰れ。強制送還されればいいんだ」

男は、乱暴な口調で言いながら近づいてきた。

「近くに来ないでください。なんで近づいてくるの」

父は警告したが、男はどんどん近づいてきた。父親は知人と、外国人支援団体の関係者にスマートフォンで連絡した。

「変な男にからまれてるんです。すぐ警察呼んで！」

そして、相手を牽制しようとスマホで動画の撮影を始めた。ベンチから立ち上がり、息子のロランを背中に回して守ろうとした。

「法律がなかったらお前らなんかぶっ殺してやるよ」

「何、写メ撮ってるんだ。この野郎」。男は歩みを止めず、離れようとする父子に接近してくる。

「近づいて来ないでよ。この前、子ども殴ったんでしょ」。父が言うと男は言った。

「殴っちゃいないよ。肘でこうやっただけだよ」

肘を突き出す身ぶりをする。

「殴るってのはこうやるんだよ」

両手で拳を固め、パンチをする動作をする。

「オレは殴ることはしねえよ。お前らみたいにバカじゃないから」

男は人さし指を自分の頭に向けて、くるくる回す。

「本当にムカつくよな。こいつらは、ほんとによう」

そしてこう言った。

「法律がなかったらお前らなんかぶっ殺してやるよ」

男が近づいてきてからの様子は父親が撮影した動画に記録されており、わたしはこの動画を入手し、一部始終を確認した。

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「お前らなんか早く国に帰れ。早く強制送還されちゃえよ」

「あのおじさんがやってきて、ナイフでぼくを刺し殺したんだ」

ついには流血沙汰に⋯「邪悪な日本人」に襲われた彼らのその後とは？

〈日本人に襲われた子供はPTSD、外出もできない状態に⋯それでもクルド人親子が「引っ越せない」残酷な理由「世界のどこなら安心して暮らせるのでしょうか」〉へ続く

（池尾 伸一／Webオリジナル（外部転載））