猫を目当てに登山する人が急増 画像はイメージです 韓国では、春の訪れとともに山登りを楽しむハイカーたちが増えてきました。 とくに忠清南道洪城郡にある「龍峰山」は、最近とても人気の山です。しかし人々は景観や自然とのふれあいを求めてここにやってくるのではありません。みんなの目的は、そこに住み着いた人懐こい野良猫たちに会うことなのです。 郡の発表では、山頂付近で約10匹の猫が