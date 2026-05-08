バレーボールSVリーグ男子のサントリー・高橋藍（24）がこのほど取材に応じ、スポニチの対談で意気投合した阪神・森下翔太外野手（25）に友情エールを送った。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）とペナントレースでの活躍が「刺激になっている」と明かし、シーズン後は2人での「連覇の宴（うたげ）」を熱望した。森下は8日からDeNA戦（甲子園）で首位固めに臨み、高橋は9日にチャンピオンシップ準決勝を迎える。