ダウン症の書家として活躍した金沢翔子さん（40）が13日、NHK「あさイチ」（月から金曜前8・15）にVTR出演。現在の生活を明かした。

力強くダイナミックな書は国内外から高い評価を受けてきた翔子さん。2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」の題字を担当。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では公式アートポスター制作アーティストを務めた。

しかし、現在は書家を引退しているという。ナレーションで「書家として第一線を歩んできた翔子さんの今、それは喫茶店のホールスタッフです。去年、書家を引退しました」と紹介され、明るく接客する翔子さんの姿が映された。翔子さんは10年前から親元を離れて1人暮らし。買い物、料理、洗濯は自分1人でこなしている。

書家引退の裏には母・泰子さんの決断があった。泰子さんは「翔子は書けますけど、筆を買うこともできないし、紙も選べない。全然そういうことは分からない」と説明。「私が死んじゃったらヘルプができない。だから私がまだ決断できる時にやめて、翔子の本当に性に合った仕事は接客業だって分かってたから、きっぱりやめました」と明かした。

「（翔子さんが）最後までここにいてここでみんなに愛してもらってここで生きていくっていうのが私の終活。死んだ後を考えるのが障がい者を持った親の一番大きな仕事」と力を込めた。