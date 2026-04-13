元東北放送アナウンサーで、現在はフリーアナの袴田彩会（35）が13日までにXを更新。救急搬送されていたことを明かした。

「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます」と書き出し、12日に開催された元ロッテの里崎智也氏（49＝日刊スポーツ評論家）のイベント欠席を報告。その上で「昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されましたが、幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と伝えた。

「このような急な事態にも関わらず、里崎さんは『気にしないで、楽しんでくるから』と温かい言葉をかけてくださり、お一人で3時間のトークショーをやり遂げてくださいました。深く感謝するとともに、心から尊敬しています」と里崎氏に感謝。

続けて「次回のライブでは元気な姿で皆様にお会いできるようしっかりと回復に努めてまいりますので、またお越しいただけましたら幸いです。本日のライブは、きっと忘れられない特別な回になったと思います」とつづった。

袴田は11日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲストとして生出演。その後、体調を崩したとみられる。

また、袴田は昨年4月、同番組出演時に結婚生報告していた。

静岡出身の袴田は静岡高、青学大を経て、2013年に東北放送（TBC）にアナウンサーとして入社。18年3月末で東北放送を退社後はフリーアナとして活動。姉は「ミスFLASH2012」に選出された元グラビアアイドルの葉加瀬マイ。野球好きで、里崎氏のYouTubeチャンネル「里崎チャンネル」でアシスタントを務めている。