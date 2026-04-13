主人公の桃太郎すら出てこない？昔話にタイパを求めた結果、おじいさんが主役の「タイパ最高桃太郎」に爆笑【作者に聞く】
【4コマ漫画】「忙しい人のための桃太郎」を読む
「むかしむかしあるところに…」でお決まりの童話も、全編通すと意外と長いものだ。そんな昔話を現代の「タイムパフォーマンス」重視でアレンジしたらどうなるか。津夏なつな(@tunatu727)さんが描く「忙しい人のための昔話」シリーズが、あまりの爆速展開で読者の腹筋を崩壊させている。
■短縮の極致がもたらす「物語の破綻」と「余韻」
4コマ漫画で物語を完結させる挑戦から生まれた本作。「忙しい人のための浦島太郎」では、いじめられる亀を助けた直後、感謝を述べる亀が口から煙を吐き出し、いきなり浦島が老人にされる。竜宮城での過程をすべて端折り、唐突なバッドエンドを迎えることで物語を破綻させる笑いだ。
一方で「忙しい人のための桃太郎」は、有名な「どんぶらこ」というフレーズすら登場せずに鬼退治が終わる。こちらは唐突なハッピーエンドを迎えさせることで、そこにいたるまでの背景を読者に想像させる余韻を残している。津夏さんは「結末は同じでも、プロセスによっては全然違った物語になるのがおもしろい」と語る。時短での終わらせ方を模索した結果、どれも乱暴に終わらせるしかなくなる点にギャグとしての新しさが宿っている。
■4コマのフォーマットを活かした独自の創作術
津夏さんは、膨大な数の4コマ漫画を制作するなかで独自の組み立て方を確立している。オチから先に思いつくパターンでは、同じオチに向けて複数のシチュエーションを重ねる「天丼」ネタを構築する。これは読者の期待に応える安心感のある笑いになるという。
逆にシチュエーションから考える場合は苦戦することも多いが、納得のいく作品になる傾向がある。3コマ目で落とし、4コマ目でさらに別のオチを重ねることで、強引ながらも深みのある笑いをつくる。読者から「めっちゃショートカット」「さらに短縮できる」とツッコミが絶えない本作は、4コマならではの様式美と現代のタイパ文化が絶妙に融合した傑作といえるだろう。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
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