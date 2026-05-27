「活動終了後が心配」の声も…相葉雅紀が最も“嵐”を引き継ぐ可能性が高いワケ。過去発言から見える強いグループ愛
5月31日、国民的グループ・嵐の活動終了が目前に迫っています。今後、メンバーはそれぞれの道を歩むと思われますが、人一倍深い嵐への愛でグループを盛り立ててきた相葉雅紀さんの今後について、注目が集まっています。
実はジュニア時代、事務所を辞めることを考えていた二宮和也さん、櫻井翔さん、大野智さんに対し、相葉さんはデビューグループ入り、そして嵐結成に強い気持ちを持っていました。また、嵐活動休止前も、相葉さんは嵐継続にこだわっていたとされています。そんな彼が、5人の中で最も嵐の魂を引き継いでいくのではないでしょうか。
◆アイドルの器用さを活かしたMC力
近年は「動けるMC」としてバラエティで盤石のポジションを築いている相葉さん。『相葉マナブ』（テレビ朝日系）、『嗚呼!!みんなの動物園』（日本テレビ系）、『相葉◎×部』（フジテレビ系）、『相葉ヒロミのお困りですカー？』（テレ朝系）と各局で個人のレギュラー番組を抱えています。
それぞれの番組では現地に赴きご当地料理を調理したり、本職かのごとき手さばきで犬のトリミングをしたり、有人島の島民の不要品を全回収するなど、積極的にロケを敢行。アイドル業で培った身体能力、努力と根性を駆使し、器用で動けるMCとして躍動しています。
多くの人が共通して抱く相葉さんの魅力は、癒し系で滲み出る優しさ、親しみやすさと安心感があるところでしょう。
◆俳優、MCも安泰だが…アイドル業への期待も
俳優業でも、昨年の主演ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日系）で、人柄そのままにエリートながら鼻にかけずフランクで愛嬌ある刑事役を好演。高視聴率を記録し、同局系刑事ドラマとしてシリーズ化も期待されています。
嵐活動終了後は、芸能活動が未定の大野さん以外、二宮さんは俳優業を、松本潤さんは俳優業及び演出業を、櫻井さんはキャスターや司会業を軸にしていきそうです。彼ら同様に相葉さんも、MC業や俳優業で安泰にも見えます。
ただ、そんな相葉さんは前述の通り、嵐の中で最も「アイドル業」への思い入れが深く、その活動を継続出来る可能性を持っているのです。
◆「嵐の為ならなんだって出来ます」グループへの強い想い
大野さんからの申し出で、嵐の解散や活動休止について話し合った時、最も反対していたのは相葉さんだったとされています。また、活動休止を報告する2019年の会見では「どうにか嵐を続けられる方法ってないのか」と、大野さんの意思を尊重しつつ、2人で話し合ってきたことも明かしています。
公式発表のコメントでは、「嵐の事が大好きです。嵐の為ならなんだって出来ます」と強い気持ちを覗かせ、また5人で同じ方向を向いて活動を再開出来るよう意気込みを見せていました。彼のグループを守ろうという献身性は、ファンの拠り所にもなったのです。
また、活動休止から約1年後の2021年に大野さん以外の4人が揃った際には、写真撮影で相葉さんが誰もいない右隣にエアーで肩を組むポーズをし、大野さんの存在を想起させファンを喜ばせました。
◆ファンにとっての「救い」だった
同年、自身が司会の『VS魂』（フジテレビ系）のテーマソング「New Again! Again and Again!」を同番組出演者の風間俊介さん、藤井流星さん（WEST.）、佐藤勝利さん（timelesz）、岸優太さん（当時King ＆ Prince、現Number_i）、浮所飛貴さん（ジュニア）の6人で担当。『2021 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）や事務所総出のカウントダウンコンサートにて、歌って踊るパフォーマンスで魅せました。
この当時、大野さん以外の4人は芸能活動をしていたものの、彼らのパフォーマンスに飢えていたファンにとって、相葉さんが表立って「ザ・アイドル」な姿を披露したことは救いとなったのです。そのアイドルの形を繋ぎ止めようとした姿勢は、嵐の魂の「継承」そのものです。
実はジュニア時代、事務所を辞めることを考えていた二宮和也さん、櫻井翔さん、大野智さんに対し、相葉さんはデビューグループ入り、そして嵐結成に強い気持ちを持っていました。また、嵐活動休止前も、相葉さんは嵐継続にこだわっていたとされています。そんな彼が、5人の中で最も嵐の魂を引き継いでいくのではないでしょうか。
近年は「動けるMC」としてバラエティで盤石のポジションを築いている相葉さん。『相葉マナブ』（テレビ朝日系）、『嗚呼!!みんなの動物園』（日本テレビ系）、『相葉◎×部』（フジテレビ系）、『相葉ヒロミのお困りですカー？』（テレ朝系）と各局で個人のレギュラー番組を抱えています。
それぞれの番組では現地に赴きご当地料理を調理したり、本職かのごとき手さばきで犬のトリミングをしたり、有人島の島民の不要品を全回収するなど、積極的にロケを敢行。アイドル業で培った身体能力、努力と根性を駆使し、器用で動けるMCとして躍動しています。
多くの人が共通して抱く相葉さんの魅力は、癒し系で滲み出る優しさ、親しみやすさと安心感があるところでしょう。
◆俳優、MCも安泰だが…アイドル業への期待も
俳優業でも、昨年の主演ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日系）で、人柄そのままにエリートながら鼻にかけずフランクで愛嬌ある刑事役を好演。高視聴率を記録し、同局系刑事ドラマとしてシリーズ化も期待されています。
嵐活動終了後は、芸能活動が未定の大野さん以外、二宮さんは俳優業を、松本潤さんは俳優業及び演出業を、櫻井さんはキャスターや司会業を軸にしていきそうです。彼ら同様に相葉さんも、MC業や俳優業で安泰にも見えます。
ただ、そんな相葉さんは前述の通り、嵐の中で最も「アイドル業」への思い入れが深く、その活動を継続出来る可能性を持っているのです。
◆「嵐の為ならなんだって出来ます」グループへの強い想い
大野さんからの申し出で、嵐の解散や活動休止について話し合った時、最も反対していたのは相葉さんだったとされています。また、活動休止を報告する2019年の会見では「どうにか嵐を続けられる方法ってないのか」と、大野さんの意思を尊重しつつ、2人で話し合ってきたことも明かしています。
公式発表のコメントでは、「嵐の事が大好きです。嵐の為ならなんだって出来ます」と強い気持ちを覗かせ、また5人で同じ方向を向いて活動を再開出来るよう意気込みを見せていました。彼のグループを守ろうという献身性は、ファンの拠り所にもなったのです。
また、活動休止から約1年後の2021年に大野さん以外の4人が揃った際には、写真撮影で相葉さんが誰もいない右隣にエアーで肩を組むポーズをし、大野さんの存在を想起させファンを喜ばせました。
◆ファンにとっての「救い」だった
同年、自身が司会の『VS魂』（フジテレビ系）のテーマソング「New Again! Again and Again!」を同番組出演者の風間俊介さん、藤井流星さん（WEST.）、佐藤勝利さん（timelesz）、岸優太さん（当時King ＆ Prince、現Number_i）、浮所飛貴さん（ジュニア）の6人で担当。『2021 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）や事務所総出のカウントダウンコンサートにて、歌って踊るパフォーマンスで魅せました。
この当時、大野さん以外の4人は芸能活動をしていたものの、彼らのパフォーマンスに飢えていたファンにとって、相葉さんが表立って「ザ・アイドル」な姿を披露したことは救いとなったのです。そのアイドルの形を繋ぎ止めようとした姿勢は、嵐の魂の「継承」そのものです。