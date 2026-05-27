最近【同棲中の彼】がそっけない...するとある日、友人から“衝撃メッセージ”が届いて！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークル公認で同棲している彼氏の態度が急に冷たくなり、不安を抱える主人公。そんななか、友人から届いたのは、彼が別の女性と親しげに歩いていたという信じがたい目撃情報で...？
幸せな同棲生活に忍び寄る違和感
私と彼は同じサークルに所属しており、交際を始めてしばらくしてから同棲をスタートしました。周囲にも公認の仲として温かく見守られ、これからも幸せな日々が続くと信じていました…。
しかし、そんな私の想いもむなしく、ある時期を境に、彼の態度が少しずつ変わり始めていったのです。
帰宅してもそっけない返事ばかりで、私の作った料理に手をつけない日も増えていきました。以前のように会話を楽しむこともなくなり、どこか距離を感じるように。
さらに、夜中にこっそりスマホを見ている姿を何度も目にするようになり、心のなかに拭いきれない不安が芽生えていきました。
それでも、関係が壊れてしまうのが怖くて、はっきりと理由を問いただすこともできず…。同じ家にいながら、心だけが離れていくような感覚に、ただ耐える日々が続いていったのです。
突然届いた、信じがたい目撃情報とは…！
そんなある日、サークルの友人から一本のメッセージが届きました。なにげない連絡だと思って開いた私は、その内容に思わず息を呑むことに…。
「もしかして、もう彼と別れたの？」
突然の言葉に戸惑いながら理由を尋ねると、友人は少し言いにくそうにこう続けました。
「彼、サークルの別の女の子と手を繋いで歩いてたよ」
さらに、その相手は“彼女持ちの男性ばかりを狙う”と噂されている女性だというのです。
にわかには信じられませんでしたが、ここ最近の彼の不自然な行動が頭をよぎります。
私は震える手でスマホを握りしめ、この疑惑と向きあう覚悟を決めました。
この最悪な状況に主人公はどう立ち向かうのでしょうか…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部