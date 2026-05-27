最近【同棲中の彼】がそっけない...するとある日、友人から“衝撃メッセージ”が届いて！？

私と彼は同じサークルに所属しており、交際を始めてしばらくしてから同棲をスタートしました。周囲にも公認の仲として温かく見守られ、これからも幸せな日々が続くと信じていました…。

しかし、そんな私の想いもむなしく、ある時期を境に、彼の態度が少しずつ変わり始めていったのです。

帰宅してもそっけない返事ばかりで、私の作った料理に手をつけない日も増えていきました。以前のように会話を楽しむこともなくなり、どこか距離を感じるように。

さらに、夜中にこっそりスマホを見ている姿を何度も目にするようになり、心のなかに拭いきれない不安が芽生えていきました。

それでも、関係が壊れてしまうのが怖くて、はっきりと理由を問いただすこともできず…。同じ家にいながら、心だけが離れていくような感覚に、ただ耐える日々が続いていったのです。