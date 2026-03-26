【GUの990円T】を比較してみた！「洗濯しても型崩れしにくい」「かゆいところに手が届く」

夏にあると便利な、プレーンな無地Tシャツ。シンプルなデザインだからこそ、素材感やちょっとしたサイズ感の違いで印象が変わるアイテムです。今回は【GU（ジーユー）】で990円で買える人気Tシャツを比較。実際の着用レビューも交えながら、それぞれの特徴をチェックしてみました。

まず1枚欲しいベーシックTシャツ

【GU】「コットンスムースクルーネックT」\990（税込）

体のラインを拾いにくい、つかず離れずのシルエットのTシャツ。 ストンと真っすぐ落ちるラインで、すっきりと着こなせます。なめらかでほんのり光沢感のある生地なので、きれいめにもカジュアルにも合わせやすい1枚。全9色という豊富なカラーバリエーションも魅力です。今回比較する3枚の中では最もベーシックなシルエットで、まず1枚は持っておきたい定番タイプです。

「型崩れしにくい」と好評のTシャツ

スタッフのNatsukiさんも「洗濯しても型崩れしにくいとご好評ですよ」とおすすめする「コットンスムースクルーネックT」。暑い夏はTシャツを洗う回数も増えるので、気兼ねなくガンガン着られるのはうれしいポイント。Natsukiさんのようなバレルシルエットのパンツから、きれいめボトムスまで幅広く合わせやすそうなアイテムです。

暑い日に頼れる機能性Tシャツ

【GU】「ドライウエストタックT」\990（税込）

「着た瞬間にひんやり」（公式サイトより）する感覚を味わえる、接触冷感素材のTシャツ。汗をかいても吸収・乾燥してくれる吸汗速乾機能付きで、暑い夏でも快適に着られそうです。デザインは袖幅にゆとりのあるフレンチスリーブ。裾にタックが入っているので、インでもアウトでももたつきにくく、すっきり見えするテーパードシルエットになっています。

体型カバーも叶う優秀Tシャツ

「ドライウエストタックT」にチュニックをレイヤードしたコーデ。ゆるっとした絶妙なシルエットで、インナーや体のラインを拾いにくく、体型カバーも叶えてくれるTシャツです。さらに短めの着丈なので、コーデのバランスを取りやすいのもポイント。スタッフのNatsukiさんも「かゆいところに手が届く神アイテム」と絶賛しています。

ゆるっと着られる旬シルエットT

【GU】「ドライワイドT[5分袖]」\990（税込）

トレンド感のあるカジュアルスタイルには、こちらの「ドライワイドT[5分袖]」がおすすめ。ゆったりとしたワイドシルエットながら、コンパクトな丈感と裾スリット入りでバランス良く着こなせます。長めの5分袖なので、気になる二の腕をカバーしながらすっきり見えするのもポイント。袖をロールアップすると、こなれ感のある着こなしに。さらに、接触冷感と吸汗速乾機能付きで、暑い夏にも快適に着られそう。

ワイドTシャツもナロースカートで好バランス

「ドライワイドT[5分袖]」を使った、大人カジュアルなコーデ。ゆったりとしたワイドシルエットのTシャツも、ナロースカートを合わせることですっきりとした印象に。コンパクトな丈感なのでタックインしてももたつきにくく、きれいなシルエットで着こなせます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：オクチ マミ

ファッションECサイトの運営を経て、ファッションライターに転身。アパレル販売・ECサイト運用で10年以上の経験を活かし、多彩な商品の魅力をオンラインで分かりやすく説明する執筆に定評がある。