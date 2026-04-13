この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「この設定を放置すると一生LINE電話できません」トラブルの原因はアプリではなく“端末の設定”にあると判明 LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「この設定を放置すると一生LINE電話できません」と題した動画を公開した。本動画では、LINE専門家であるひらい先生が、LINEの音声通話が急に利用できなくなった場合の解決策として、スマートフォンの「権限設定」を正しく見直す手順を分かりやすく解説している。家族や友人との連絡に欠かせないLINE電話のトラブルを、自力で簡単に解消するためのヒントが詰まっている。



LINEのトーク画面から電話をかけようとした際、「この機能へのアクセスを端末の設定から許可してください」といったメッセージが表示され、発信できないことがある。ひらい先生（平井友裕）によれば、これはスマートフォン本体でLINEアプリに対する「マイク」や「電話」へのアクセス権限が与えられていないために起こる現象だという。



動画内では、Android端末を例に具体的な解決手順が詳細に紹介されている。まず、スマートフォンのホーム画面を上から下にスワイプし、右上にある歯車マークをタップして端末の「設定」を開く。次に「アプリ」という項目を選択する。この名称は端末によって異なる場合があるため、自身のスマートフォンに合わせて探す必要がある。



アプリ一覧の中から「LINE」を見つけてタップすると、アプリ情報が表示される。その中にある「権限」という項目を確認することが最も重要なポイントである。権限の設定画面は、「許可しているもの」と「許可しない」の2つに分かれている。もし「許可しない」のリストに「マイク」や「電話」が含まれている場合、LINE側で通話機能を利用することができない。



対象の「マイク」をタップして「アプリの使用中のみ許可」を選択し、一つ前の画面に戻って「電話」も「許可する」に変更する。これにより、通話に必要な権限がすべて「許可」の状態へと切り替わる。



スマートフォンの設定が完了したら、再びLINEのトーク画面へ戻り、画面上部の電話アイコンから「音声通話」をタップする。動画の最後では、この手順を踏むことで正常に発信画面へと移行し、通話ができるようになる様子が実証されている。急にLINE電話が使えなくなって困った経験がある人は、この基本的な権限設定の確認方法を覚えておくことで、いざという時にも焦らずスムーズに対処できるだろう。