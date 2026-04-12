ビジネスと投資で莫大な財産を築いた松居一代（68）が移住先のNYから一時帰国。25年前に4億5千万円をキャッシュで支払ったという日本の自宅を自ら案内した。

【映像】4億5千万円キャッシュで支払った松居一代の自宅

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

松居はNYに移住し、セントラル・パークから歩いてすぐの超高級レジデンス「West 57th Street」の一角、超ビリオネアレジデンス「ONE57」でセレブ生活を送っている。スタッフは一時帰国中の松居の日本宅を訪問した。

「matsui」と流麗なローマ字でデザインされた表札はわざわざ金沢にオーダーした特注製。松居は「週刊誌にも載ったけど、金箔です」と説明した。豪奢なエントランスはヨーロッパの城のような観音扉。「両方向開くのが夢でした。だから、夢を実現しましたね」と笑顔で語った。

松居は「このお家は、『どうしたら財を成すか』を風水で設計してあるんです。すべては財を成すためです」とキッパリ。ゴールドは松居にとって金運、財運を引き寄せる最強のカラー。そのコンセプト通り、家のあちこちにゴールドカラーがあしらわれていた。

玄関に敷かれたペルシャ絨毯はなんと450万円。珍しい八角形のデザインはもちろん風水によるもので、「風水は4000年の歴史があって、学問なんです。八角形は運が良くなる。財運が良くなる」と松居。

2階のリビングは電球もゴールド。電球の数は末広がりの8個だ。松居は「“運が開く”ですよね」と語り、「運気を呼ぶか呼べないかは要ですから。きれいにしている。幸せを引き寄せる法則、これが人生には大事なんです」とにっこり。

特別に寝室とクローゼットも披露してくれた松居。3つのスペースに分かれた衣装部屋は全体で約30畳もあり、なんと1,200万円かけたという。部屋の大きさに合わせたオーダー家具がズラリと並び、取っ手や蝶番などいたるところにゴールドカラー。会社の書類入れや仕切り、タンスまでもがオリジナルの設計だ。

松居の自慢は衣類を平置きしても一目瞭然のガラス扉クローゼット。「探している時間は人生の損。タイムイズマネーです」と財を成す極意を明かした。