マユリカ中谷、ドラマで「めちゃくちゃ上手！」な演技…畑芽育＆志田未来と3ショット 阪本も登場へ【コメント】
お笑いコンビ・マユリカ（中谷、阪本）が、畑芽育と志田未来がW主演を務め、きょう12日に放送スタートするABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）第1話に出演することがわかった。
【写真】マユリカ中谷の「めちゃくちゃ上手！」な演技シーン
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
マユリカ・中谷は、未央が住んでいたアパートの隣人を演じる。ユメと未央が出会う、物語が動き出すシーンでの登場となり、中谷は不安げ。しかし、その心配とは裏腹に、撮影は和やかな雰囲気で終了。中谷の友人・畑が「めちゃくちゃ上手！」と称賛した演技に注目。
さらに、マユリカ・阪本は、ドラマ後半に出てくるポッドキャストの声を務める。未央が聞いている癒し系ポットキャスト「リリースと！怒りを共に手放しましょう」が、SNSで先行公開される。阪本が相方にムカついた怒りとは…。
■マユリカ・中谷 撮影後コメント
中谷：関わりのあるお二人と一緒に、出させてもらって本当にありがたいです。芽育ちゃんは元々、友達で。
畑：そうなんです、友達なんです。
中谷：仕事しているところは、初めてみました。ご飯食べているところしか見たことない（笑）。
畑：そんなことないじゃないですか（笑）。
中谷：志田さんは、FRUITS ZIPPERの公式お兄ちゃんとして知っていたので、こういう形で2人と一緒に仕事できて嬉しいです。
畑：どうでしたか？俳優として。
中谷：逆にどうでしたか？大丈夫やった？
畑：めっちゃ上手でした！
志田：めっちゃスムーズ！
中谷：芽育ちゃんとの2人のシーンのカメラテストのときめちゃくちゃセリフ飛んで叱られました（笑）。
畑：めっちゃセリフ飛んでました（笑）。
中谷：いや、申し訳ない！ほんまに申し訳なかったけど、すごく楽しかったし、記念になりました。
畑：ちゃんと観てくださいね、ドラマ。
中谷：（食い気味に）観るよ！意外と大事なシーンで出てるもんね。
畑：そうですよ！冒頭のユメと未央の出会いのシーンにいらっしゃるので。
中谷：お邪魔してるんで、その辺の感じ見てもらえたらと思います。
全員：ぜひご覧ください！
【写真】マユリカ中谷の「めちゃくちゃ上手！」な演技シーン
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
さらに、マユリカ・阪本は、ドラマ後半に出てくるポッドキャストの声を務める。未央が聞いている癒し系ポットキャスト「リリースと！怒りを共に手放しましょう」が、SNSで先行公開される。阪本が相方にムカついた怒りとは…。
■マユリカ・中谷 撮影後コメント
中谷：関わりのあるお二人と一緒に、出させてもらって本当にありがたいです。芽育ちゃんは元々、友達で。
畑：そうなんです、友達なんです。
中谷：仕事しているところは、初めてみました。ご飯食べているところしか見たことない（笑）。
畑：そんなことないじゃないですか（笑）。
中谷：志田さんは、FRUITS ZIPPERの公式お兄ちゃんとして知っていたので、こういう形で2人と一緒に仕事できて嬉しいです。
畑：どうでしたか？俳優として。
中谷：逆にどうでしたか？大丈夫やった？
畑：めっちゃ上手でした！
志田：めっちゃスムーズ！
中谷：芽育ちゃんとの2人のシーンのカメラテストのときめちゃくちゃセリフ飛んで叱られました（笑）。
畑：めっちゃセリフ飛んでました（笑）。
中谷：いや、申し訳ない！ほんまに申し訳なかったけど、すごく楽しかったし、記念になりました。
畑：ちゃんと観てくださいね、ドラマ。
中谷：（食い気味に）観るよ！意外と大事なシーンで出てるもんね。
畑：そうですよ！冒頭のユメと未央の出会いのシーンにいらっしゃるので。
中谷：お邪魔してるんで、その辺の感じ見てもらえたらと思います。
全員：ぜひご覧ください！