ラ・リーガ 25/26の第31節 バルセロナとエスパニョールの試合が、4月12日01:30にカンプノウにて行われた。

バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、フェルミン・ロペス（MF）、ガビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはキケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）、エドゥ・エスポジト（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。バルセロナのラミン・ヤマル（FW）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がヘディングシュートを決めてバルセロナが先制。

さらに25分バルセロナが追加点。ラミン・ヤマル（FW）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

バルセロナは後半の頭から選手交代。ジェラール・マルティン（DF）からマルク カサド・トラス（MF）に交代した。

46分、エスパニョールが選手交代を行う。ティリス・ドーラン（MF）からロベルト・フェルナンデス（FW）に交代した。

56分、エスパニョールのポル・ロサーノ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

64分、バルセロナは同時に2人を交代。アレハンドロ・バルデ（DF）、ガビ（MF）に代わりジョアン・カンセロ（DF）、マーカス・ラッシュフォード（FW）がピッチに入る。

65分、エスパニョールが選手交代を行う。シリル・ヌゴンジュ（FW）からルーベン・サンチェス（MF）に交代した。

71分、エスパニョールは同時に2人を交代。キケ（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）に代わりペレ・ミジャ（MF）、ラモン・テラツ（MF）がピッチに入る。

74分、バルセロナが選手交代を行う。フェラン・トーレス（FW）からダニ・オルモ（MF）に交代した。

80分、エスパニョールが選手交代を行う。ポル・ロサーノ（MF）からチャールズ・ピッケル（MF）に交代した。

83分、バルセロナが選手交代を行う。フェルミン・ロペス（MF）からフレンキー・デヨング（MF）に交代した。

後半終了間際の87分バルセロナに貴重な追加点が入る。ラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

さらに89分バルセロナが追加点。フレンキー・デヨング（MF）のアシストからマーカス・ラッシュフォード（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

以降は試合は動かず、バルセロナが4-1で勝利した。

なお、バルセロナは32分にガビ（MF）、45+3分にエリク・ガルシア（DF）、49分にマルク カサド・トラス（MF）に、またエスパニョールは32分にオマール・エルヒラリ（DF）、34分にエドゥ・エスポジト（MF）、45分にシリル・ヌゴンジュ（FW）、58分にポル・ロサーノ（MF）、83分にフェルナンド・カレロ（DF）、90+3分にウルコ・ゴンサレス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 03:40:28 更新