リバプールvsフルハム スタメン発表
[4.11 プレミアリーグ第32節](アンフィールド)
※25:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 73 リオ・ングモハ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
監督
アルネ・スロット
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 14 オスカー・ボブ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 10 トム・ケアニー
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 30 ライアン・セセニョン
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 19 サムエル・チュクウェゼ
監督
マルコ・シウバ
※25:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
監督
アルネ・スロット
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 14 オスカー・ボブ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 10 トム・ケアニー
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 30 ライアン・セセニョン
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 19 サムエル・チュクウェゼ
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります