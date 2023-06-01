[4.11 プレミアリーグ第32節](アンフィールド)

※25:30開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 73 リオ・ングモハ

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

監督

アルネ・スロット

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 3 カルビン・バッシー

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 14 オスカー・ボブ

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 24 ジョシュ・キング

FW 9 ロドリゴ・ムニス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコント

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 31 イサ・ディオプ

MF 10 トム・ケアニー

MF 20 サシャ・ルキッチ

MF 30 ライアン・セセニョン

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 7 ラウール・ヒメネス

FW 19 サムエル・チュクウェゼ

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります