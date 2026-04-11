呪イ系アイドル・マザリと異彩の現代着物ブランド・iroca（イロカ）によるコラボレーションプロジェクトがスタートする。発端は昨年2025年にマザリのマネジメントオフィスMAD’S iNKに所属する、那月邪夢がirocaとコラボ、オリジナルの振袖を製作したことに遡る。その最中にirocaスタッフの娘がアイドルデビューすることに。それがなんとMAD’S iNK所属グループ、マザリの紫の咆哮魔、蛇喰ホムラ（ジャバミホムラ）だったのである。

ビジュアルも世界観も楽曲も、和情緒をふんだんに取り入れたマザリと、新しい日本の美を追求するirocaのコラボは何を生み出すのか。ホムラのことをデビュー前から知る、irocaデザイナー・石川成俊氏を迎えての対談が実現。母のことや着物へのこだわり、そしてコラボのことなど、たっぷり2人に語ってもらった。

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◾︎ホムラさんに何着か着せて、「どう？」って聞いたら「ヤバッ……」って（石川）

──今回の撮り下ろし写真はホムラさん自身にすべて私物の着物一式を持ってきていただき、着てもらいました。この振袖はirocaではないですが、お母さんとの思い出の物だとか。

ホムラ：お母さんが私の成人式の練習のために買った着物なので、そこまで思い出というほどではないんですけど（笑）……専門学校の卒業のときにちょっと着たな。ただ絶対にこのirocaさんのバラの半幅帯を使いたくて。これは私がお母さんに「お願〜い」と、ねだって買ってもらったんです。すごいお気に入りで、これに合う着物を選びました。

──今回の着物選びで知りましたが、ホムラさんとお母さんとは好みが違うんですね。

ホムラ：そうなんです！（笑）

石川：お母さんの好きなテイストって、本当はirocaのテイストじゃないんだよね。そもそもふんわり系、やわらかい系なのよ。だからホムラさんの好きなテイストとは違うけど、その中からチョイスしたってことだよね。

ホムラ：お母さんはパキパキ系のやつは持ってないので（笑）。ふんわり系が多いですね。

──ホムラさんのお母さんがirocaのスタッフだった、という衝撃の仰天エピソードがあったわけですが、そもそも石川さんがホムラさんのお母さんと出会ったきっかけはなんだったんですか？

石川：お母さんと初めて会ったのは10年くらい前、 2015年なんです。大阪の梅田阪急の着物の大きなイベントで、お母さんはそのイベントの何人もいる販売スタッフの1人だったんです。僕はそこに出店しているブランドのひとつ。そこで初めて会いまして、素晴らしい人だったので話すようになりました。irocaは僕1人でやっているので、地方でイベントをやるときは毎回現地で販売スタッフを雇っているんですね。で、お母さんとは大阪で出会って、そのあと一家で名古屋に引っ越したんで、「名古屋でスタッフをお願いできますか？」と頼んだんです。そこから名古屋でイベントをやるときはずっと、今もやってもらっていますね。

──それもあって、石川さんはホムラさんと前に会っているんですよね。

石川：ええ。名古屋でイベントをやり始めて 2年目、3年目かな、娘が遊びに来るということで、どんな子が来るんだろうなと思っていたら、こんな子でした（笑）。

ホムラ：うふふふふ。

石川：そこで何着か着せたわけですよ。僕がすごく覚えてるのは、「どう？」って聞いたら「ヤバッ……」って言ったんですよ（笑）。

ホムラ：アハハハハハハハ！！ よく覚えてますね（笑）。

石川：それが嬉しくて覚えていてね。その印象が強かったな。そのときはまだマザリじゃないんで。ただ音楽関係の学校に通っていて、アーティストやアイドル、そっちの道に進みたいという話はお母さんから聞いてたんで、心配していたんですよ。

ホムラ：嬉しい。

石川：厳しい世界じゃないですか。いい部分もあれば悪い部分もある。だから大丈夫なのかなって心配していました。その1年後、邪夢さんの話が来たわけですよ。それをやり始めたときにお母さんから連絡が来たんです。「娘のデビューが決まりました。マザリというアイドルグループです」「よかったね、実は今俺もアイドルの仕事をしていて。知ってるかどうかわかんないけど、MAD MEDiCiNEというグループの……」「え!? そこの事務所です！」「ええー!? マジで！」という話になってね。で、そのことを冬将軍さんに伝えたわけです。そうしたら、彼女がこの業界に入るきっかけとして、冬将軍さんや今日の着付けをやってくれたじゅんこさんがいい役割を担っていたという。人の繋がりですよね。偶然なのか必然なのか、そういう繋がりがあるときって、もう何かがあるじゃないですか。運命というかね、いろんなことが交わり合っていくときは絶対上手くいくんで。

──本当、めちゃめちゃびっくりしました。

ホムラ：素敵なご縁で。

──私が別のアイドルグループのオーディションに関わっていて。即戦力の子を探していたときに知り合ったのが、ホムラさんだった。しかもホムラさんを紹介してくれたのは、私の数十年来の音楽仲間である、そのじゅんこさんを通じてだったという。

ホムラ：すごい縁ですよね、びっくりしました。

──じゅんこさんもお母さんのことはirocaのいちスタッフとして以前から知っていて……そこが全部、一気に繋がったという。そんなことあるんだって。

ホムラ：うふふふ。

──そのオーディションは残念な結果になりましたけど、ホムラさんは別の形でアイドル活動を始めた。そこから紆余曲折あって、私がホムラさんを堤さん（マザリプロデューサー）に紹介して……。

ホムラ：本当にすごいです。

──そもそも私がirocaを知ったのもじゅんこさんからなんですけど、この奇抜なデザインを地雷系アイドルの子が着たら似合うだろうなって、前々からずっと思っていたんです。そしたらたまたま邪夢さんが「既製品じゃないグロいデザインの振袖を着たい」と言っていて。そのときに「irocaだ！」と思って、じゅんこさんに「irocaにフルオーダーを頼めないかな」と訊いたら、「irocaはそういうの絶対やらないよ」って。

石川：わははは！

──「いや、ダメ元で聞いてみよう」と石川さんに相談したところ、「この人になら着て欲しい」と言ってくれて始まったプロジェクトだったんです。ホムラさんは、あのコラボをどう見てました？

ホムラ：もうずっと、いいなぁ……と思ってましたね、心底。

──ホムラさんは、石川さんと最初にお会いしたときのこと覚えてます？ irocaの着物を試着した感想とか。

ホムラ：初めて石川さんと出会ったときもツートンヘアだったんですよ。そのときはめっちゃ色落ちしてたんですけど（笑）。ピンクと紫。石川さんの作るデザインも赤やピンク、紫のコンビネーションが多いんですね。だからもうめっちゃ嬉しい混み色具合だと思って。もうそこからぞっこんでしたね！ 色の使い方が本当に素敵で、すごく好きでした。

──ホムラさんは、私と初めて会った最初のオーディションのときからツートンヘアだったじゃないですか。そうした色に対するこだわりは強かったんですか

ホムラ：サーティワンにコットンキャンディというアイスがあって。

石川：ん〜、大好き！

ホムラ：わぁ〜、嬉しい！ その色にしたいと思って、初めはピンクと紫の髪だったんですよ。でも自分の系統的にもっとパキパキしたいなと思って。それで赤と紫にしてみたらしっくりきたんですよね。でも前のアイドル活動をしていたときはちょっとカツカツだったんで、黒髪に戻しちゃったりもしたんですけど、やっぱりツートンから離れられなくて、また戻ってきました。これからも変わらないと思います。これ以外のカラーの自分は考えられないです。

──最初のオーディションのとき、プロデューサーに「髪色変えられる？」と言われましたね。

ホムラ：そうそう、ふふふ。

──アイドルではよくあるじゃないですか、プロデューサーが髪色の指定をすることが。MAD’S iNKでもそれはありますが、その中でホムラさんは自分を押し通してそのままいけたのもすごいですよね。

ホムラ：すごいですよね、びっくりしました。

石川：じゃあ、堤さんが見て、そのままいこうという話になったんだ。

ホムラ：ええ。初めて堤さんと会ったときは、黒と赤のツートンだったんですけど、メンバーカラーが紫に決まったから、「紫と黒のツートンどう？」と言われて、「じゃあ、紫と赤でどうですか？」「いいよ」ということで、このカラーにさせてもらいました。

──すっかりイメージカラー、トレードマークになりましたね。

ホムラ：はい、嬉しいです！

◾︎現在の私のスタイルがあるのはirocaさんのおかげ

──石川さんから見て、ホムラさんの着物姿どうですか？ 撮影もご覧になっていただきましたが。

石川：お母さんもそうなんだけど、肌が白いのよ。お母さん肌綺麗じゃん？

ホムラ：綺麗ですね。

石川：だからね、コントラストが強くて似合うんですよ、2人とも。着物が似合う母娘です。

ホムラ：お母さんに似ていますか？

石川：肌感とか雰囲気とか、そういうとこかな。性格は全然違うじゃん。

ホムラ：全然違いますよ、真逆です（笑）。私、A型なんですけど、お母さんはAB型で自由。

──ああ、お母さん、ものすごくABっぽい（笑）。でもすぐ分かりましたけどね、最初にお見かけしたとき。ご挨拶する前、ライブハウスに大勢いる中で「あ、あの人がホムラさんのお母さんだ」って。

ホムラ：うふふ。自分で言うのもなんですけど、「お母さん、綺麗だな」って普段から思ってます。

──いい関係ですね。

石川：ホムラさんがいろいろ着物を羽織ってるの見てるけど、暖色系じゃないのよ。irocaも暖色は使わないんです。今回の振袖は朱色系だけど、マゼンタ系の赤のほうがもっと似合うと思う。irocaもそうなんです。基本的にマゼンタとか紫とか、あとライムカラーとかね。寒々しいというか、クールトーンなんですよ。そういうのが彼女は似合うんですよ。だから本人も赤や紫の髪色をチョイスしてるんじゃないかな。これが黄色やオレンジの頭だったら、イメージ変わっちゃうと思うんだよね。お母さんはどっちかっていうとそっちだもんね。

ホムラ：お母さんは、めちゃめちゃイエベ。

石川：そうだよね、黄色好きだよね。

──着物好きのお母さんだから、着物自体は小さい頃から身近にあったんですか？

ホムラ：私が中学一年生くらいのときにお母さんが着物教室に通い始めて、そこでずっと着せ付けられていたんですけど、めっちゃきつかったです。締め付けられて、もう貧血みたいな（笑）。よくわかってなかったですね、当時は。今となっては、成人式の女の子たちを着せ付けたり、着物のいろんな仕事に携わっていてすごいなって。車椅子の方を着せ付けるのに検定が必要なんですよ。それも頑張って検定取ってみたいな。そうやって努力してる姿がカッコいいなって。娘からはそう思います。

──最初の頃は、着させられていた感覚だったんですね。

ホムラ：はい。でも自分の思っている着物とは全然違う、違った世界を見せてくれた。やっぱり一般的に着物は和柄で花とか、そういうものだと思うんですけど、お母さんは洋風を兼ね揃えた柄の着物や浴衣をコレクションしていて。そういう世界もあるんだ！って。

石川：“モダン”ね。

ホムラ：失礼しました。そう、モダンな感じ。そういうのはすっごい自分も好きなので、センスがいいなと。星座や海の中の生き物の浴衣とか、可愛いものが多くて素敵でした。それで中2か中3くらいのときに、そのirocaさんが出ているイベントにお母さんも出させてもらって、「何か欲しいものある？」と見せてくれたんです。そこでirocaさんを初めて見てびっくりしました。「すごっ！」と思って。こんな奇抜な着物が存在するんだと思って、また新しい世界が開きました。中学生まではふわふわ系だったんですけど、irocaさんを見てから、パキパキ系に手を出すようになっていきましたね。

石川：お母さんが集めていたような柄、ブランドは僕も含めて現代着物の人たちなんですよ。さっきの梅田阪急のイベントも、当時の現代着物の個人ブランドで面白いことをやってる連中が集まっていたんです。10ブランドぐらい。自分で最先端というのはおこがましいけど、着物業界ではちょっと一風変わったブランドでね。裏を返せばそれが本流なんですけどね、着物自体が本来最先端なものだから。ただ保守的な部分もある業界でもあるので、ちょっとつまらなくなった着物の世界を変えたい、本来そうじゃないんだよっていう共通意識がある連中が集まった。その世界をお母さんも好きで、集めたり手伝ったりしていた。それをホムラさんは目の当たりにして、「着物はこうじゃなきゃダメだ」というものしか知らなかったところに、「着物って自由なんだ、面白いんだ、こんなに幅が広いんだ」と感じてくれた、というわけですね。

ホムラ：はい、芸術作品みたいに見ていましたね。

──「ふわふわ系からパキパキ系に〜」という発言もありましたが、それでいうと、髪色や普段のファッションにもirocaの影響があったんですか？

ホムラ：そうですね。ファッションも髪型も、それまではお母さんと同じでずっとふわふわ系だったんで。だからirocaさんが自分らしさを見つけられるようになったきっかけをくれましたね。

石川：嬉しいですね。僕らもそうだったけど、やっぱティーンエイジャー、10代の思春期に出会ったものが一生を決定づけたりするじゃないですか。音楽やファッションから影響を受けたり。ホムラさんのそこに関われたのは嬉しいですね。じゃなかったらお母さんのテイストからは考えられない世界だもんね。今のスタイルは。

ホムラ：そうですね！ 今の私のスタイルがあるのはirocaさんのおかげです。

◾︎マザリのヲタクの人もirocaさんのデザインは絶対好きだろうし、身につけて欲しい（ホムラ）

──マザリの覇道な存在とirocaの奇抜さに似た匂いを感じていまして。私もirocaのデザインは衝撃で、どんな人がデザインしているのかと非常に興味があったんです。そうしたら、石川さんが劇団・東京グランギニョルやバンドで活動してきた表現者だったということに納得しました。そもそも石川さんが着物に惹かれた衝動はなんだったのでしょうか？

石川：僕が着物にググッと入り込んだのは、大正〜昭和初期の着物の自由な世界がきっかけなんですよね。その時代で最先端だったものなんです、着物は。表現の幅がものすごく自由だった。戦争や時代を風刺した柄があったりね。そこに意味を持たせる、ファッションの最先端だったわけですよ。ところが戦争が終わると、着物はどんどんつまらなくなっていきました。誰もが同じような格好をして、こういう着付けじゃなきゃダメですよと、そうなっていった。僕が影響を受けたのはその戦前の作家たちのスピリット。それを今の時代にやらなきゃ意味がないと思っています。「今の時代の着物どうなの？」と世間を見渡してみたら、「うわ、つまんねえな」と思って。「じゃあ、俺がやるわ！」と思ってやり始めたのがきっかけ。ちょうど僕と同じ時期にそう思ってた人がやっぱりいたんですよ。それが現代着物と呼ばれるようになった。“ルネサンス＝芸術復興”じゃないけど、とにかく時代の最先端のスピリットを持ちながら「着物をもっと自由な表現として面白くしたい、着る人が自由に着ていいんだ」っていうね。こうじゃなきゃダメなんてありえないし、何をしたっていいんですよ。というところに立ち返っているわけです、僕は。irocaは世間から見たらちょっとぶっ飛んでいるように見えるかもしれないけど、僕的には王道っていう気持ちでやってるんですよ。「何をやってもいい、自由な発想でいい」というところの一つでしかない。もうひとつ着物が面白いのは、着る人がテーマを持たせることなんです。その日の気分で、この帯とこの着物を合わせる。こう合わせるとこういう意味が立ち上がってくるとかね、お客さんたちがそれを勝手に考えて着てるんですよ。それが面白い。

ホムラ：確かに。

石川：僕はあくまでも素材を提供するだけ。着る人がいないと成立しないんです。だから僕は、デザインはするけどアートの意識はないんです。まず商品であるところにすごくこだわりがあって、お客さんに自由に着てほしい。だから、ホムラさんの年齢層やマザリの皆さんみたいな、今の音楽業界の中でちょっとぶっ飛んだ人たちが着てくれること、自由に着てくれることは喜ばしいんです。

ホムラ：嬉しいな。

──ホムラさんから石川さんに聞いてみたいことはありますか？

ホムラ：柄はいつもどうやって描いてるんですか？

石川：まずは手描きです。スケッチブックに鉛筆で描いて、それをスキャナーで取り込む。あとはデジタル。僕は、（Adobe）Illustratorというソフトを使っています。Illustratorは言っちゃうと数学の世界なので、１つの図案を作るにも膨大な時間が掛かるんです。時間を掛ければいいわけじゃないけど、その手法でしかできない細かさや味があってね。そこで作られる図案の繊細さと発想や色彩の大胆さがirocaらしさに繋がっているんじゃないかな。

ホムラ：この前、標本、骨の着物を出したじゃないですか。あれ、めちゃめちゃ可愛かったです。

石川：あれは頑張ったよ。あばら骨から花が生えてくるやつなんですけど。

ホムラ：お母さんにおねだりします！

──そういった柄のモチーフは、どこからインスピレーションをもらうことが多いのですか？

石川：僕は圧倒的に生物が好きですね。子どもの頃からずっとヤモリも飼ってたし。着物を始めるときに決めていたことが 2つあって。花とスカルは絶対やらない。花はみんなやってるし、従来の着物のイメージあるから。スカルは、洋服でもアクセサリーでもとりあえずスカルをやればいいだろうみたいなところあるじゃないですか。それがすごく嫌で、その 2つは絶対やらないと決めてたんです。だから自分は生物が好きだから、生物に特化していこうって最初は決めてやっていました。でも、やっていくうちにだんだんその抵抗がなくなってきて、くだらないことにこだわってるなと思って。解禁して花もいっぱいやるようになりましたね。ただ自分の好みもあって、僕がひまわりをやるとこうなっちゃうんですよっていう（笑）。だから今はどんなモチーフでも最終的にirocaになる、その自信があるから解禁してるんですけど。

──マザリは負の感情を曝け出すことによって、共感や共鳴してくれるファンが増えている。先ほどの思春期に影響を受けた話のような“若者の代弁者”的な存在になっていると思うんです。そこにirocaの自由な表現が合わさると、大変なことになるんじゃないかなっていうふうに思っていて……ということで、この度、“マザリ×irocaコラボプロジェクト”がスタートします！

ホムラ：待っていました。うふふふ、私はずっと待っていましたよ。

──ホムラさんから「マザリもirocaと何かやりたい」と堤さんに言っていたらしいんですけど、裏ではこっそり話が進んでいました（笑）。

ホムラ：お母さんともずっと「いいな、コラボしたいな」とずっと話していて。「マザリは和風テイストだから、絶対に着物が合うと思うし、いつかできるといいね」と言われていたんです。そしたらその念願のコラボが叶って、めちゃくちゃ嬉しいですね！ 夢が叶いました。やっと！

──「お母さんがirocaのスタッフだった」ことが決定打になりました。まさにホムラ母娘が繋いだ縁です。マザリは近年のアイドルの究極形だと思うんですよ。それが究極形の現代着物ブランドであるirocaとコラボするなんて、最恐で最狂の組み合わせです。

ホムラ：マザリは尖ってるんで。irocaさんの着物や浴衣も尖ってるといったらあれですけど、刺激的なデザインなので。それが合わさったらすごいな。マザリのヲタクの人もirocaさんのデザインは絶対好きだろうし、身につけてほしい。

石川：やっぱり着物って、ハードルが高いじゃないですか。「着てみよう」と思って、お店に行ったらその雰囲気の時点でくじけちゃうし、販売スタッフに話しかけられたら嫌になっちゃうし、逃げちゃうみたいな。なので、マザリとコラボをすることによって、今まで着物に触れてこなかった人たちに「うわっ、着物おもしれえじゃん！ すげーじゃん！」と言わせたら、僕の勝ちかなって（笑）。

ホムラ：アハハハ！ 着物って、一度集めたら止まらなくなっちゃいますもんね。 コレクションしたくなる。ヲタクの人もグッズや何かを集めたい人が多いと思うので、一度ハマったら抜け出せなくなると思います、着物の世界もirocaも、もちろんマザリも。コラボで何をするのかは楽しみにしていてください！ フフフ。

取材・文◎冬将軍

撮影◎ハスミショウ

着付◎じゅんこ

Irocaとは？

着物デザイナー・石川成俊が新しい日本の美を追求する気鋭の現代着物ブランド。

イギリス・ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館にオリジナルデザインの着物等一式が永年収蔵されている。 iroca オフィシャルinstagram https://www.instagram.com/iroca.jp/

iroca オフィシャルX https://x.com/iroca_jp

マザリ インフォメーション

＜マザリ『呪物崇拝見世物花屋敷-ファイナル-』＞

EX THEATER ROPPONGI

2026年4月14日（火）

開場時刻 18:00 / 開演時刻 19:00 《バンド》

Gt. 葉月（NEMOPHILA, KOIAI）

Gt. Ray（DEVILOOF）

Ba. 明徳（lynch.）

Dr. 響（摩天楼オペラ） 《ゲスト》

オカルトコレクター 田中俊行

怪談師 ぁみ チケット販売

https://ticketdive.com/event/mazari_tour2026

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