【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第9話「鑑識課の危機」あらすじ キキとコトが大ゲンカ 怪盗フェイドが登場
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第9話「鑑識課の危機」が12日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第9話「鑑識課の危機」予告
今まで行方不明だったエモルギア「ユカイダー」の言葉を解析してもらうため、怜慈（長田光平）は多元地球Ι5109の銀河連邦警察鑑識課へ向かう。そこでは、ある理由から喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）が大ゲンカしていた。
そんなときに、無限に増える新種のエモンズが現れ、Ι5109地球が滅亡の危機に!?緊急事態でもケンカを続ける喜輝と寿の前に、なんと怪盗フェイド（磯野亨）まで現れ…。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第9話「鑑識課の危機」予告
今まで行方不明だったエモルギア「ユカイダー」の言葉を解析してもらうため、怜慈（長田光平）は多元地球Ι5109の銀河連邦警察鑑識課へ向かう。そこでは、ある理由から喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）が大ゲンカしていた。
そんなときに、無限に増える新種のエモンズが現れ、Ι5109地球が滅亡の危機に!?緊急事態でもケンカを続ける喜輝と寿の前に、なんと怪盗フェイド（磯野亨）まで現れ…。