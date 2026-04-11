冷めてもしっとり柔らか！コスパ抜群「鶏むね肉」の作りおきおかず

コスパよし＆ヘルシー！鶏むね肉で作りおき

コスパがよくヘルシーな鶏むね肉を使った作りおきおかずのバリエーションをご紹介します。作ってから時間がたっても、おいしく食べられる工夫がしてあり便利なレシピがたくさん。冷蔵庫にストックしておけば、毎日のごはん作りが楽になりますよ。

下ごしらえにひと工夫

しっかりと味がしみこむように、むね肉にフォークで穴をあけたり、下味や粉をつけたり…おいしさを長時間キープできるよう工夫されたレシピを集めました。

ハニーマスタード

南蛮漬け

ケチャップ炒め

甘酢びたし

玉葱だれ





忙しい日の直前に仕込んでおけば、帰宅してすぐおいしいむね肉おかずが食べられますね。作っておけば何かと便利なむね肉の作りおき、ぜひ試してみてください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

