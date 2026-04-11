Appleは、動画ストリーミングサービス「Apple TV」で、Apple Original Films「アウトカム」の世界同時配信を開始した。ジョナ・ヒルが監督と共同脚本を務め、キアヌ・リーブスが主演するダークコメディ作品。

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作品の概要

「アウトカム」は、キアヌ・リーブス演じるハリウッドスターのリーフが主人公の物語。リーフのもとに自身のキャリアを終わらせかねない脅迫ビデオが届き、過去に傷つけた人々へ謝罪するために訪問する姿が描かれる。

監督・共同脚本・プロデューサーのジョナ・ヒルは、キャストとしても出演する。危機管理専門の弁護士アイラ役で、リーフの“謝罪行脚”を支える。

【Apple Original Films「アウトカム」予告編映像】

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キャスト

主人公の友人役として、キャメロン・ディアスとマット・ボマーが出演する。また、ドリュー・バリモアやクリス・ロックが本人役で登場。映画監督のマーティン・スコセッシは、リーフを最初に見出した元マネージャーのリッチー・“レッド”・ロドリゲス役を演じる。ほかにも、スーザン・ルッチ、ラバーン・コックス、カイア・ガーバーらが共演陣に名を連ねる。

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