元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2026年4月4日、自身のインスタグラムを更新。黒いミニスカとロングブーツの衣装ショットを披露した。

両手で三つ編みを持って

後藤さんは、「『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』ありがとうございました」と報告し、黒いミニスカートとロングブーツに、シアー感のあるタイツを合わせた衣装姿と、共演したZORNさん（37）との2ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、後藤さんはグレーのパーカーとジャケットを羽織り、黒いミニスカートをあわせている。

2枚目で後藤さんは、両手で三つ編みを持って微笑んでいた。3枚目では、足元に黒いロングブーツとシアー感のあるタイツを合わせた全身ショットを披露。4枚目では、壁に貼られたポスターのポーズのマネをして、走る仕草をしていた。

この投稿には、「いつ見ても可愛い」「最高で最強のお2人のコラボ」「スタイルレベチ」「本当に若すぎ、かわいすぎ！！！」「二十代の時と全く変わらない」といったコメントが寄せられていた。