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YouTubeチャンネル「瓶ビール班長の旅ログ」が「【博多ひとり旅】中洲はしご酒と博多グルメ・朝ラーメン・もつ鍋・〆のカツ丼」と題した動画を公開しました。瓶ビール班長が、福岡・博多周辺の絶品グルメや老舗酒場を巡る飲み歩き旅の様子を収めています。



動画は博多駅前からスタートし、ホテルにチェックインした後、早速飲み歩きへ出発します。1軒目は春吉にある「五島サバと九州の幸 きはる」を訪れました。「ぶっりぶりかつゴリッゴリの歯応え」が特徴の「泳ぎサバ」や、香ばしい「炙り鯖」、ねっとりとした食感の「胡麻さば」など、新鮮なサバ料理を堪能しています。続いて中洲の老舗大衆酒場「酒一番」に立ち寄り、一人サイズの絶品もつ鍋と納豆玉子焼きをホッピーとともに味わいました。もつ鍋のぷるっぷるのモツと出汁の旨みに大満足。



翌朝は天神の老舗定食屋「一膳めし 青木堂」で、ショーケースから選ぶナスの田楽やハムエッグで朝飲みを満喫。さらに足を延ばして「元祖 長浜屋」で豚骨ラーメンと日本酒を堪能するなど、朝から博多の食を満喫する姿が収められています。夜は友人との打ち上げを経て、深夜営業の蕎麦屋「博多 藪」へ。甘辛いタレが染み込んだ熱々のカツ丼で1日を締めくくりました。



朝の定食屋から深夜の〆まで、福岡ならではの食文化を存分に楽しめる内容は、次回の博多旅行の参考になりそうです。充実したはしご酒のルートを計画する際に、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。